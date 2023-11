Bosz ontvangt goed en slecht nieuws in aanloop naar duel met Heracles

Vrijdag, 3 november 2023 om 13:25 • Mart Oude Nijeweeme

Peter Bosz kan zaterdagmiddag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (16.30 uur) niet beschikken over Noa Lang, zo heeft hij vrijdag laten weten tijdens de afsluitende persconferentie. Oliver Boscagli is wel van de partij. De Fransman speelde vorig seizoen geen wedstrijden op kunstgras, maar doet dat nu dus wel.

Bosz moet in totaal vier spelers missen tegen Heracles. "Armando Obispo en Mauro Júnior zijn er nog niet bij, Armel Bella-Kotchap is geopereerd en ligt er een tijdje uit. Noa Lang traint voor zichzelf maar nog niet met de groep", citeert De Telegraaf uit de mond van de PSV-trainer.

In tegenstelling tot bovengenoemd viertal is Boscagli wel van de partij op Erve Asito. De verdediger, die een verleden heeft met knieblessures, besloot vorig seizoen onder Ruud van Nistelrooij af te zien van wedstrijden op kunstgras. Ditmaal is hij er dus wel bij.

De aanwezigheid van Boscagli moet Bosz deugd doen. De Fransman beleeft een ijzersterk seizoen en werd met PSV slechts vijf keer gepasseerd dit seizoen. De Eindhovenaren beschikken daarmee over de minst gepasseerde defensie van de Eredivisie.

Wanneer Lang weer inzetbaar is, is nog niet bekend. De vleugelaanvaller viel tegen Sparta Rotterdam geblesseerd uit en moest de afgelopen drie wedstrijden missen. Na de uitwedstrijd tegen Heracles wacht woensdag de return in de Champions League tegen RC Lens.

Het duel met Heracles wordt een bijzonder weerzien voor Bosz. De huidige PSV-

trainer coachte meer wedstrijden voor de Almeloërs dan iedere andere trainer in de geschiedenis van de Eredivisie (136 in 2005-2006 en 2010-2013).

Ook Jetro Willems neemt het op tegen zijn voormalig werkgever. De linksback van Heracles beleefde zijn doorbraak bij PSV, de club waarmee hij onder meer twee keer landskampioen werd en de beker won. In totaal droeg Willems 192 keer het shirt van de club uit Eindhoven.