Bosz laat Veerman starten in CL-kraker PSV en houdt Lozano op de bank

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor de wedstrijd tegen Borussia Dortmund bekendgemaakt. De oefenmeester heeft een basisplaats in huis voor Joey Veerman, die op tijd hersteld is van zijn blessure. Jerdy Schouten verhuist naar het centrum van de verdediging. Malik Tillman is de linksbuiten van dienst, waardoor Hirving Lozano op de bank begint. Het duel in het Signal Iduna Park begint om 21:00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. De verdediging bestaat uit Jordan Teze, Schouten, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. André Ramalho neemt plaats op de bank. Op het middenveld keert Veerman dus terug. De creatieveling wordt bijgestaan door Mauro Júnior en Guus Til. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Malik Tillman (links).

Dortmund-trainer Edin Terzic kijkt uit naar het treffen met PSV. "We verheugen ons op deze opdracht. We hebben veel respect voor de opdracht en de tegenstander. PSV doet het dit seizoen uitstekend, zowel in de competitie als in de Champions League." De nog ongeslagen koploper in de Eredivisie speelde drie weken geleden met 1-1 gelijk tegen Dortmund, waardoor beide ploegen nog volop kans maken om de kwartfinale van de Champions League te bereiken.

"Ze zijn technisch extreem goed", vervolgt Terzic. "Ze zijn heel snel, sterk in de dribbel, scoren makkelijk en incasseren weinig. Om dat allemaal te hebben, moet je een goed plan, goede spelers en zelfvertrouwen hebben. Dat halen ze uit de competitie. Zij verheugen zich op de wedstrijd en wij ook, dus het wordt leuk." Terzic kan niet beschikken over Nico Schlotterbeck. De elfvoudig Duits international is geschorst na zijn gele kaart in de heenwedstrijd.

Peter Bosz weet waar het beter moet ten opzichte van het 1-1 gelijkspel in het Philips Stadion. "Ik neem een heleboel zaken mee. Eén van die zaken is dat we effectiever om moeten gaan met de kansen die we krijgen. We hebben de kansen gehad in de eerste wedstrijd en helaas is het toch gelijk geworden, dus we gaan proberen die wedstrijd morgen dan te winnen." Tegenvaller voor Bosz is het ontbreken van Ismael Saibari. De Marokkaan is nog niet voldoende hersteld van zijn blessure.

De laatste keer dat PSV een Europese wedstrijd op Duitse bodem won, was in 1977. Eintracht Braunschweig werd destijds in de UEFA Cup met 1-2 verslagen. Sindsdien gingen er veertien duels verloren en hielden de Eindhovenaren viermaal een punt over aan een Europees duel in Duitsland. De laatste keer dat Dortmund en PSV elkaar in Europees verband troffen was in 2002. Jan Koller opende destijds de score namens die Borussen, die door de gelijkmaker van Arnold Bruggink genoegen moesten nemen met een punt: 1-1.

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Can, Süle, Hummels, Maatsen; Özcan, Sabitzer; Malen, Brandt, Sancho; Füllkrug

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Veerman, Til, Mauro Júnior; Bakayoko, De Jong, Tillman.

