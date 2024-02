Bosz kritisch op PSV'er na 1-7 zege: 'Een heleboel dingen waren niet goed'

Peter Bosz is na afloop van het Eredivisie-duel tussen PEC Zwolle en PSV (1-7) kritisch op Johan Bakayoko. De Belgische vleugelspeler van de Eindhovenaren scoorde twee keer tegen de club uit Zwolle, maar toch geeft Bosz bij ESPN aan niet helemaal tevreden te zijn over het spel van Bakayoko.

“Ik heb een lekkere avond gehad”, begint Bosz het interview nog positief. “Ik heb genoten van mijn ploeg. In de eerste helft al, ik vond dat we heel goed speelden in de eerste helft. Dan is het eigenlijk raar dat je met slechts 1-2 de rust in gaat. Maar we speelden goed, en dat hebben we de tweede helft kunnen doorzetten.”

Vervolgens begint verslaggever Hans Kraay junior over Bakayoko, die na een droogte van ruim een maand eindelijk weer wist te scoren voor de koploper. Bosz reageert echter kritisch. “Op Johan heb ik wel het nodige aan te merken. Ja, natuurlijk. Dat was niet allemaal even goed. Een heleboel niet. Maar die kopbal was Luuk de Jong-achtig.”

Kraay vraagt Bosz daarna wat hem precies gestoord heeft aan Bakayoko. “Niet zozeer gestoord”, reageert Bosz. “Hij is nog jong, dus hij heeft nog een heleboel te leren. Dat zijn een heleboel dingen, maar dat ga ik hem zo eerst vertellen.”

Na afloop van het interview wordt er in de studio van De Eretribune nog even nagepraat over de kritiek van Bosz. Mario Been kan de trainer wel begrijpen. “Wat hij al heel vaak aangehaald heeft in interviews, is: bij PSV is goed niet meer goed genoeg. En hij ziet nog heel veel tekortkomingen bij een jonge speler, dat geeft hij ook wel degelijk aan. En ik denk dat het een goede zaak is dat hij ook constant de dingen benoemt die nog beter moeten.”

Been denkt ook wel te weten waar Bosz onder meer op doelt. “Ik denk misschien iets te veel lopen met de bal, moeilijke oplossingen zoeken terwijl het simpel kan, soms ook gewoon eens de bal in de ploeg houden... Dat soort dingen zou ik me voor kunnen stellen”, aldus de analist.

Reactie Bakayoko

Even later verschijnt ook Bakayoko zelf voor de camera, en vertelt Kraay aan hem wat Bosz over hem zei. Bakayoko snapt de kritiek van zijn trainer wel. “Ik denk dat ik gewoon nog niet de dingen doe die ik kan doen als ik op m’n best ben. Ik moet heel snel leren hoe ik tegen twee man moet spelen, en de ruimtes en momenten herkennen. Maar het is een proces, en het gaat niet altijd supergoed. Maar ik probeer er het beste van te maken”, besluit de aanvaller.

