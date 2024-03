Bosz houdt Bakayoko aan de kant bij PSV en wijst vervanger Ramalho aan

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor het duel met Go Ahead Eagles bekendgemaakt. De oefenmeester kiest ervoor om Armando Obispo in het hart van de verdediging op te stellen als vervanger van de geschorste André Ramalho. Joey Veerman en Ismael Saibari zijn net niet op tijd fit geraakt, waardoor Bosz op het middenveld een basisplaats heeft ingeruimd voor onder meer Guus Til. Johan Bakayoko zit op de bank en wordt voorin vervangen door Malik Tillman. Het duel in de Adelaarshorst begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez is de doelman van PSV in Deventer. Jordan Teze (rechts) en Sergiño Dest (links) zijn de backs, terwijl Obispo met Olivier Boscagli het hart van de verdediging vormt. Jerdy Schouten staat samen met Mauro Júnior vlak achter Til op het middenveld. Spits en aanvoerder Luuk de Jong wordt op de flanken bijgestaan door Hirving Lozano (rechts) en Tillman (links).

Go Ahead staat op een keurige zesde plaats in de Eredivisie en is dus nog volop in de running voor een Europees ticket. Toch weet trainer René Hake dat Go Ahead tegen PSV een topprestatie zal moeten neerzetten om een resultaat te behalen tegen de nog ongeslagen koploper uit Eindhoven. “PSV doet het dit seizoen fantastisch", blikte de trainer vooruit op de clubwebsite van Go Ahead. "Alle Eredivisieclubs hebben dit seizoen al geprobeerd om PSV te verslaan, maar het is nog niemand gelukt."

"Achterin de boel dicht houden is voor ons morgen (vrijdag, red.) een voorwaarde voor een goed resultaat. Maar dat zal niet lukken door ons alleen maar in te graven. We zullen een mix moeten vinden tussen verdedigen op onze eigen helft en vooruit verdedigen. PSV is onder meer heel sterk in de omschakeling van verdedigen naar aanvallen. Daar zullen we goed mee om moeten gaan, want anders worden we genadeloos afgestraft.”

PSV wist zijn ongeslagen status vorig weekend te behouden tegen Feyenoord (2-2) en dus is de ploeg van Bosz nog maar tien duels verwijderd van een volledig ongeslagen seizoen in de Eredivisie. Go Ahead-uit belooft echter een lastige wedstrijd te worden en Bosz is zich ervan bewust dat Go Ahead met een zesde plaats uitstekend presteert. “Dat kan alleen maar als je goede spelers én een goede trainer hebt. Dat is op dit moment het geval, dus we kunnen opnieuw onze borst natmaken.”

PSV neemt het aanstaande woensdag in de Champions League op tegen Borussia Dortmund, in het kader van de return van de achtste finale. Bosz houdt de focus echter puur op Go Ahead. “Iedere wedstrijd kan voor ons een bananenschil zijn. Als wij niet de juiste concentratie op kunnen brengen, kan je tegen een goede ploeg als Go Ahead Eagles verliezen. Ik hoor niemand in de groep over Borussia Dortmund praten, maar enkel en alleen over vrijdag. Iedere week richten wij ons op de eerstvolgende wedstrijd."

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Kramer, Kuipers; Linthorst, Willumson, Blomme; Breum, V. Edvardsen, O. Edvardsen

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Obispo, Boscagli, Dest; Schouten, Mauro Júnior, Til; Lozano, De Jong, Tillman

