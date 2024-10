Bosz geeft zijn eerlijke mening over het liedje Damage van Noa Lang en Ronnie Flex

Peter Bosz is blij voor Noa Lang dat hij is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijden tegen Hongarije en Bosnië en Herzegovina. De trainer van PSV waakt tegelijkertijd voor overbelasting van de blessuregevoelige linksbuiten. "Het liefst heb ik hem hier", aldus Bosz vrijdag op de persconferentie van PSV.

Lang speelde dit seizoen nog niet voor het Nederlands elftal, maar was wel al dicht bij een plek in de selectie. "Ik had in aanloop naar de vorige interlandperiode al contact met Ronald Koeman", onthult Bosz. "Toen was hij niet topfit en Ronald selecteert alleen spelers die dat wel zijn."

Nu is Lang wel topfit. "Daar ziet het naar uit. We moeten monitoren wat hij wél en niet aankan tijdens ons komende wedstrijdblok. Ik heb hem liever hier, zodat we Noa de belasting kunnen geven waarvan wij denken dat die goed is. Voor hem is het een steun in de rug dat hij op de goede weg is."

Vrijdag bracht Lang samen met rapper Ronnie Flex het nummer Damage uit. Bosz wordt gevraagd of hij het heeft gehoord. "Lekker nummertje, ja. Lekker man."

Bosz krijgt de vraag of hij betrokken is geweest in dat proces. "We doen dit niet gezamenlijk nee. Ik ben niet zo'n zangwonder. Ik denk dat Noa beter kan rappen dan ik het kan. Wij gingen vroeger andere dingen doen, een biertje drinken in de kroeg, en hij brengt een nummertje uit."

Het nummer Damage van Noano (de artiestennaam van Lang) en Ronnie Flex is hieronder te beluisteren: