Boskamp: 'Hij is echt een goede voetballer, alleen hij doet van die gekke dingen'

Wouter Goes is sinds de finale van de TOTO KNVB Beker van afgelopen maandag misschien wel de meest besproken voetballer van Nederland. De verdediger van AZ kreeg in die finale eerst geel voor het naar de grond trekken van Milan Smit, en even later opnieuw een gele kaart vanwege constant provoceren in de strafschoppenserie. Jan Boskamp deelt desondanks ook complimenten uit aan Goes.

Met AZ verloor Goes maandag de bekerfinale na strafschoppen. In de reguliere speeltijd kwamen de Alkmaarders door een benutte penalty van Troy Parrott nog wel op 1-0, maar vlak voor tijd maakte Mats Deijl eveneens uit een strafschop de 1-1.

In de verlenging werd er niet meer gescoord, en daardoor moest een penaltyserie de beslissing brengen. Daarin keerde Go Ahead-doelman Jari De Busser de penalty’s van Zico Buurmeester en Mayckel Lahdo, waardoor Go Ahead voor de eerste keer in de clubhistorie de beker won.

Goes was na afloop van de wedstrijd vanwege zijn spel en gedrag de meest besproken man. Onder meer vanwege zijn twee gele kaarten, maar ook omdat Goes volgens Go Ahead-speler Julius Dirksen vlak voor zijn beslissende strafschop naar hem toekwam en zei dat hij zou gaan missen.

Ook in de podcast Boskamp en Kleine Gijp komt het gedrag van Goes aan bod. “Als tegenstander erger je je kapot aan”, aldus Boskamp. “Maar als je dat even vergeet, is het echt een goede voetballer.”

“Alleen hij doet van die gekke dingen. En als je dat één keer doet… Maar niet elke wedstrijd. Als je iemand wil pakken, moet je het op het juiste moment doen en niet elke keer. Maar als ik spreek over het voetballen, is het echt goed. Het spijt me, ik geloof niet dat hij één duel verloren heeft.”

“Maar ik weet niet wat hij doet… Hij ziet iemand en dan gaat hij lopen knijpen. En met z’n hand voor z’n mond roepen naar die gozer die die penalty moest nemen. Dat moet je niet doen. Maar dat terzijde, vind ik het een goede voetballer”, besluit Boskamp.