Boscagli had PSV bijna ingeruild voor club die specifiek wordt benoemd door Le Parisien

Olivier Boscagli heeft enkele maanden geleden serieus overwogen om PSV te verlaten. De centrumverdediger luisterde met veel interesse naar het verhaal van een Franse club, al leidde dat niet tot een transfer. Wellicht dat Boscagli volgend jaar wél toehapt, daar zijn contract medio 2025 afloopt bij PSV.

''Afgelopen zomer had ik de kans'', erkent Boscagli maandag in een interview met Le Parisien. ''Het kwam uiteindelijk niet van de grond, maar het was een project waar ik zeker wel oren naar had.''

''Ik heb het nog altijd ontzettend naar mijn zin bij PSV, dat mij verantwoordelijkheid heeft gegeven. Ik ben reserve-aanvoerder, we koersen af op een nieuwe landstitel en ik speel in de Champions League. Dat is niet slecht, toch?'', is Boscagli blij met alles dat PSV hem biedt in Nederland.

Boscagli weet dat hem in Frankrijk nog niet is vergeten, ondanks dat de Eredivisie geen grote competitie is. ''Ik stond vorige week in het Team van de Week in Frankrijk. Dat is heel mooi. Dat betekent dat ze me nog steeds kennen, ook al wordt het Nederlandse voetbal daar niet uitgezonden.''

De Franse centrumverdediger noemt de naam van de betreffende club niet. Le Parisien verzekert dat het om LOSC Lille gaat. Boscagli speelde eerder in Frankrijk voor OGC Nice en Olympique Nîmes, voordat hij medio 2019 de stap maakte richting PSV.

Boscagli stond afgelopen zomer ook hoog op het lijstje van Brighton & Hove Albion, dat tien miljoen euro overhad voor de Fransman. PSV weigerde echter om voor dat bedrag zaken te doen met de Premier League-club.

De PSV-stopper is momenteel in voorbereiding op de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. In het Parc des Princes klinkt dinsdagavond om 21:00 uur het eerste fluitsignaal.