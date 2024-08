Borussia Dortmund stalt overbodige Sébastien Haller een jaar elders

Sébastien Haller maakt het seizoen af bij promovendus CD Leganés, zo maken de Spaanse club en Borussia Dortmund vrijdagavond laat bekend. De dertigjarige spits wordt voor een jaar gestald in LaLiga. Haller was in Dortmund op een zijspoor beland.

Haller ligt in Duitsland nog tot medio 2026 vast, maar draagt in het seizoen 2024/25 het shirt van Leganés. Door de komst van spitsen Serhou Guirassy en Maximilian Beier hoefde hij bij BVB niet op veel speeltijd te rekenen.

Vlak voor het sluiten van de Spaanse transfermarkt heeft Haller een nieuwe uitdaging gevonden. Bij Leganés moet de 27-voudig international van Ivoorkust voor de broodnodige doelpunten zorgen.

Via de clubwebsite van Dortmund reageert technisch directeur Sebastian Kehl op het vertrek van Haller. “Het verhaal dat ons met Sébastien verbindt was bijzonder, is bijzonder en zal altijd bijzonder blijven. De kanker van Sébastien had een diepgaande impact op zijn leven en dat van zijn familie en vrienden.”

“De hele familie BVB stond in deze moeilijke tijd aan zijn zijde”, gaat Kehl verder. “Persoonlijk zal ik het geluksgevoel nooit vergeten om hem weer in ons midden te hebben toen hij weer gezond was.”

“Nu is het belangrijk voor Sébastien dat hij weer regelmatig speelt en geniet van het vieren van doelpunten. Hij wil absoluut profiteren van de kans die hem nu wordt geboden in LaLiga en dat gunnen we hem van harte”, besluit Kehl.

In Leganés moet Haller voor de broodnodige doelpunten zorgen in de strijd om handhaving. Dortmund nam de goaltjesdief in 2022 voor 31 miljoen euro over van Ajax. Vlak daarna werd kanker geconstateerd bij Haller, die zich heldhaftig terug vocht. Namens Dortmund blijft de teller voor nu staan op 12 doelpunten en 6 assists in 42 officiële wedstrijden.