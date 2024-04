Borussia Dortmund meldt zich officieel bij PSV: vraagprijs bedraagt 50 miljoen

Borussia Dortmund heeft serieuze belangstelling voor Johan Bakayoko, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Duitse topclub, recent nog tegenstander van PSV in de Champions League, heeft zich ook officieel gemeld voor de twintigjarige rechtsbuiten. De Eindhovenaren hopen op een recordverkoop en zetten in op een bedrag van 50 miljoen euro.

Bakayoko maakt zich op voor een zomerse toptransfer. De Belgische vleugelspits kan na het seizoen bij 'tal van clubs' terecht, zo bevestigt Elfrink.

Afgelopen zaterdag was Bakayoko nog de absolute uitblinker in de topper tegen AZ (5-1 winst). De rechteraanvaller maakte op aangeven van Malik Tillman al in de negende minuut de openingstreffer en gaf met een passje opzij de assist op de 4-1 van Joey Veerman.

Bakayoko staat al tijden op het punt om een transfer te maken. Op 31 augustus 2023 trok de Belg zelf de stekker uit een Deadline Day-transfer naar Brentford. De Engelse club had vlak daarvoor een akkoord bereikt met PSV over een transfersom van rond de 40 miljoen euro, maar Bakayoko zag het niet zitten.

Begin februari sprak Earnest Stewart, technisch directeur van PSV, bij Studio Voetbal de verwachting uit dat Bakayoko gaat vertrekken. "Wat Johan op zijn leeftijd doet, is geweldig. Hij heeft voor de winterstop dertig topwedstrijden weggestouwd. Ook interlands met België."

Cody Gakpo geldt op dit moment als de duurste PSV'er aller tijden, maar de Eindhovenaren hopen dat record binnen een jaar te gaan verbreken. Gakpo, die aan Liverpool werd verkocht, leverde inclusief bonussen tegen de 50 miljoen euro op. '

Bakayoko heeft inmiddels 80 officiële wedstrijden voor PSV gespeeld. Daarin produceerde de elfvoudig Belgisch international achttien goals en negentien assists.

