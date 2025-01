Borussia Dortmund lijkt nieuwe trainer binnen te hebben: contract tot medio 2026

Niko Kovac wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van Borussia Dortmund. Dat meldt Florian Plettenberg van Sky Deutschland. De 53-jarige Kroaat wordt in Dortmund de opvolger van de ontslagen Nuri Sahin.

“Nico Kovac staat op het punt om de nieuwe hoofdtrainer van Borussia Dortmund te worden”, aldus Plettenberg op X. “Zoals al eerder gemeld, was Kovac één van de topfavorieten. Dortmund en Kovac hebben een akkoord bereikt over een contract tot 2026.”

Kovac was in het verleden trainer van Eintracht Frankfurt, Bayern München, AS Monaco en VfL Wolfsburg. Daarnaast was hij bondscoach van Kroatië. Sinds zijn ontslag bij Wolfsburg in maart 2024 is hij clubloos.

Aanvankelijk werden Erik ten Hag en voormalig PSV-trainer Roger Schmidt genoemd als mogelijke nieuwe trainers van Dortmund. Uiteindelijk lijkt het dus Kovac te gaan worden.

Sahin was sinds afgelopen zomer de hoofdtrainer van Dortmund. Hij kreeg de ploeg echter nooit echt aan de praat.

Toen Dortmund vorige week tiende stond in de Bundesliga en in de Champions League verloor van Bologna, besloot de clubleiding in te grijpen en Sahin te ontslaan. Hij verloor zijn laatste vier wedstrijden.

Aan Kovac dus om die Borussen weer omhoog te helpen. Momenteel staan ze zelfs elfde in de Bundesliga, terwijl in de Champions League de tussenronde voorlopig het hoogst haalbare lijkt. Voorafgaand aan deze laatste speeldag stond Dortmund op plek veertien op de ranglijst.