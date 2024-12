Borussia Dortmund laat mede door misser Guirassy in blessuretijd dure punten liggen

Borussia Dortmund heeft duur puntenverlies geleden met het oog op de vierde plaats in de Bundesliga. Die Schwarzgelben kwamen op bezoek bij Borussia Mönchengladbach op voorsprong via Jamie Gittens, maar een benutte strafschop van Tim Kleindienst zorgde ervoor dat beide ploegen genoegen moesten nemen met een punt: 1-1. Dortmund staat nu drie punten achter op RB Leipzig, dat plek vier in handen heeft. Gladbach bekleedt plek elf.

Bij Dortmund was er geen basisplaats voor Donyell Malen, ondanks de afwezigheid van de geblesseerde Karim Adeyemi. Gittens en Maximilian Beier kregen op de flanken de voorkeur van trainer Nuri Sahin. Serhou Guirassy was de aangewezen doelpuntenmaker.

Vroeg in de wedstrijd liet Marcel Sabitzer na Dortmund op voorsprong te schieten. De Oostenrijkse middenvelder dacht iets te veel na en schoot nipt naast. Het bleek geen voorbode van een goede fase voor Dortmund te zijn.

Gladbach wist zijn eerste serieuze mogelijkheid uit een hoekschop te creëren. Rocco Reitz probeerde het direct vanaf de cornervlag en zag zijn inzet voorlangs het doel vliegen. Geen enkele teamgenoot was er op tijd bij om binnen te schieten.

In de rommelige eerste helft kwam Sabitzer nog het dichtst bij een treffer. Waar hij eerder naast schoot, vloog zijn kopbal ditmaal over. Gladbach-doelman Moritz Nicolas redde bovendien knap op een pegel van Gittens.

Diezelfde Gittens zette Dortmund in de 65ste minuut, drie minuten na de entree van Malen, alsnog op voorsprong. De Engelsman sneed vanaf de linkerkant naar binnen, ontweek een paar verdedigers en schoot fraai raak: 0-1.

Genoeg voor een zege was het echter niet. Tim Kleindienst werd in de zestien aan zijn shirt getrokken en na een blik op het VAR-scherm ging de bal op de stip. Stöger bleef koel en bepaalde de eindstand op 1-1.

Diep in blessuretijd kreeg Guirassy nog een uitgelezen mogelijkheid. De spits uit Guinee faalde echter, door van dichtbij naast te koppen. Gladbach-invaller Tomas Cvancara kreeg daarna nog binnen een minuut twee keer geel, zijn tweede wegens felle protesten richting de assistent-scheidsrechter. Gescoord werd er niet meer.