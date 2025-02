Borussia Dortmund gaat mede door kolossale blunder Süle onderuit tegen laagvlieger

Borussia Dortmund heeft zaterdag zijn tweede Bundesliga-nederlaag op rij geleden. De ploeg van trainer Niko Kovac ging mede door een blunder van Niklas Süle en een dubbelslag van Georgios Masouras met 2-0 onderuit bij VfL Bochum. Dortmund, dat midweeks nog met 0-3 won bij Sporting Portugal, blijft steken op de elfde plaats in de Bundesliga, terwijl Bochum de laatste plaats verlaat en volop kans heeft om degradatie te ontlopen. Het gat naar de veilige vijftiende plaats bedraagt vier punten.

Bij Bochum ontbrak Myron Boadu. De spits maakte vorige week twee treffers tegen Holstein Kiel (2-2), maar viel nog voor rust geblesseerd uit met een hamstringkwetsuur. Dani de Wit begon op de bank. Bij Dortmund waren er geen verrassingen waar te nemen. Spits Serhou Guirassy werd ondersteund door Karim Adeyemi, Julian Brandt en Jamie Gittens.

Dortmund begon zoals wel vaker de laatste tijd in de Bundesliga: zwak. Binnen een minuut kreeg Masouras een vrije schietkans in de zestien. De Griek zag dat Dortmund-goalie Gregor Kobel, in tegensteling tot zijn ploeggenoten, wel stond op te letten.

Dortmund werd enigszins wakker en had op voorsprong kunnen komen toen Guirassy bereikt werd, en hij zich na een effectieve kapbeweging van zijn directe tegenstander ontdeed. Timo Horn redde echter uitstekend.

Bochum was de betere ploeg in de eerste helft en kreeg ook de betere mogelijkheden. Na ruim een half uur spelen werd Philipp Hofmann de diepte ingestuurd. De Duitser passeerde Kobel kundig en leek te scoren, ware het niet dat Masouras zijn treffer bij de tweede paal 'stal': 1-0.

Eén minuut en vijftig seconden na de openingstreffer, viel ook de 2-0. Masouras doorzag een verschrikkelijke terugspeelpass van Süle en werkte de bal met veel gevoel in de verre hoek achter de kansloze Kobel: 2-0.

Na rust wist Dortmund het tij amper te keren. Veel verder dan een matig schot van Pascal Gross kwam de ploeg van Kovac lange tijd niet. Aan de overkant ontsnapten de bezoekers bovendien, toen Masouras een grote kans voor de verandering niet wist te benutten. Eerst schoot de Griek op Kobel, daarna in het zijnet.

Ook in de slotfase van het duel bleek er geen resultaat in te zitten voor Dortmund, dat zich nu volledig kan richten op de return in de tussenronde van de Champions League.