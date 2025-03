Borussia Dortmund behaalt teleurstellend resultaat in thuiswedstrijd tegen Lille OSC

Borussia Dortmund heeft dinsdagavond niet weten te winnen in het heenduel in de achtste finale van de Champions League. Tegen Lille OSC werd het in het Westfalenstadion 1-1. Volgende week woensdag volgt de return in Lille.

Mitchel Bakker, Ajax-huurling Chuba Akpom en voormalig FC Groningen-speler Gabriel Gudmundsson moesten het bij Lille allemaal doen met een reserverol. Het duel kende een stroeve openingsfase, maar na een afvallende hoekschop haalde Karim Adeyemi in de 22ste minuut hard uit. Met een dropkick verschalkte hij doelman Lucas Chevallier van Lille. De bal raakte nog de binnenkant van de paal, maar verdween vervolgens in het net: 1-0.

De wedstrijd bleef in hetzelfde tempo verlopen, met lange fasen van balbezit maar nauwelijks dreiging van beide teams. In de blessuretijd van de eerste helft leek Pascal Groß de 2-0 binnen te tikken na een slordig weggegeven corner, maar de Duitser stond buitenspel.

Kort na rust leek Jonathan David, na een korte combinatie met Hákon Arnar Haraldsson door het hart van de Dortmundse verdediging, de gelijkmaker binnen te werken. Linksback Daniel Svensson wist de bal echter ternauwernood te blokkeren door zich ervoor te werpen.

In de 68ste minuut was het alsnog raak voor Lille. Nadat de Dortmund-defensie massaal instapte, kon Haraldsson na een pass van David door het midden afstormen op Gregor Kobel en schoof de IJslander de bal onder de Dortmund-doelman door: 1-1.

Een kwartier voor tijd kwam Bakker binnen de lijnen als vervanger van Ismaily. De Nederlander kon zich, op één verdedigende actie na, niet onderscheiden. Akpom en Gudmundsson bleven de hele wedstrijd op de bank.

In het Westfalenstadion trok geen van beide ploeg aan het langste eind. Op woensdag 11 maart volgt de return in het Stade Pierre Mauroy, waar de teams zullen uitmaken wie zich plaatst voor de kwartfinale van de Champions League.