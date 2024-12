Het WK van 2034 gaat afgewerkt worden in Saudi-Arabië. De aangesloten bonden van de FIFA zetten eerder alle seinen op groen om het eindtoernooi in de oliestaat te organiseren. Frank Paauw, bondsvoorzitter van de KNVB, legt zijn overwegingen uit.

Bij de vorige Wereldkampioenschappen, in Qatar, ontstond veel ophef over het land van organisatie. Ook de KNVB was absoluut geen voorstander van het spelen in de Golfstaat.

"Vanaf dag 1 was de KNVB geen voorstander van het WK in Qatar, de keuze voor het gastland heeft de KNVB nooit gesteund en het proces wat tot Qatar heeft geleid is niet eerlijk verlopen", zo valt nog altijd te lezen op de site van de bond.

Uiteraard vond het toernooi, waar Nederland in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Argentinië, wel zijn doorgang. Nu het WK wordt georganiseerd in Saudi-Arabiëklinken er kritische noten, protesteert de Nederlandse voetbalbond niet.

"We zijn nog steeds geëngageerd, maar we houden het dit keer simpeler", betoogt Paauw bij Voetbal International. Hij blikt terug op de vorige organisator. "In Qatar leek het op zeker moment alsof wij de werkgever waren in plaats van deelnemer."

"Heel Nederland doet zaken met Saudi-Arabië", legt hij uit. "De Nederlandse ambassade in Riyad is tot topniveau opgetuigd. Er worden andere sportevenementen gehouden waar we aan meedoen. Als de UEFA zich zou terugtrekken of als Nederland de banden verbreekt met Saudi-Arabië, heb je een andere situatie."

Nog altijd is het niet bekend of het WK in 2034 in de winter of in de zomer wordt afgewerkt. Alleen Noorwegen ageerde fel tegen de organisatie van het eindtoernooi in Saudi-Arabië.

"Het gaat mij erom dat de voetbalbond en onze internationals niet in de positie worden gedwongen om politiek te bedrijven, terwijl degenen die dat eigenlijk zouden moeten doen – regeringen, politici – niet thuis geven", vertelt Paauw. "Dan draai je de wereld om."

"Zolang er geen generiek besluit wordt genomen door de Nederlandse regering, de UEFA of de Europese Unie om weg te blijven bij Saoedi-Arabië, gaan wij voetballen. Zo simpel is het."