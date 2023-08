‘Bondscoach worden van het Nederlands elftal is iets wat ik ambieer’

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 13:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:37

Giovanni van Bronkhorst hoopt ooit aan de slag te gaan als bondscoach van het Nederlands elftal, zo heeft hij verteld in de Cor Potcast. De 48-jarige oud-international zit sinds zijn ontslag bij het Schotse Rangers zonder werkgever en staat te trappelen om weer aan de slag te gaan. Het liefst volgt hij ooit Ronald Koeman op als eindverantwoordelijke bij Oranje.

Van Bronckhorst, die vanwege tegenvallende resultaten in november vorig jaar werd ontslagen bij Rangers, steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. “Ik heb altijd gezegd dat het bondscoachschap mij aanspreekt. Ik was 21 toen ik in 1996 bij het Nederlands elftal kwam. En ik ben in 2010 gestopt. Dus ik heb veertien jaar voor het Nederlands elftal mogen spelen. Ik heb natuurlijk mooie momenten meegemaakt met allerlei WK’s en EK’s."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een van die momenten was zijn wonderschone treffer in de wedstrijd tegen Uruguay op het WK van 2010, toen hij de bal snoeihard in de verre kruising joeg. "Voetbal is af en toe gewoon intuïtie. Ik moet zeggen dat ik in mijn carrière vaker uit die positie geschoten heb en ook succesvol ben geweest. Ik scoorde twee, drie maanden daarvoor tegen PSV, op redelijk identieke wijze. Je ziet in mijn eerste aanname al dat ik wil gaan schieten."

Om de cirkel rond te maken hoopt Van Bronckhorst in de voetsporen te treden van zijn toenmalige trainer, Bert van Marwijk. "Ik denk dat voor elke trainer geldt dat het bondscoachschap iets geweldigs is om te doen en dat is voor mij ook iets moois. Of dat ooit gaat komen, weet ik niet. Maar je moet natuurlijk wel doelen hebben in je leven. Wat zou je nog willen doen? Nou, het bondscoachschap is iets wat ik ambieer."