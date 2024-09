Bondscoach Ronald Koeman roept vervanger op voor geblesseerde Micky van de Ven

Jan Paul van Hecke is door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor het Nederlands elftal. De verdediger van Brighton & Hove Albion is de vervanger van Micky van de Ven, die kampt met de naweeën van een blessure.

Van Hecke ontving nooit eerder een uitnodiging voor Oranje en staat dus mogelijk voor zijn debuut. Het Nederlands elftal neemt het in de komende interlandperiode in het kader van de Nations League op tegen Bosnië en Herzegovina (7 september) en Duitsland (10 september).

Van de Ven leek vorige week tegen Everton een serieuze knieblessure op te lopen, maar verscheen ook na rust op het veld en maakte indruk met een rush van tachtig meter. Zondag was hij er niet bij tegen Newcastle United, omdat hij volgens Tottenham-manager Ange Postecoglou niet geheel fit was.

Van Hecke is ook dit seizoen een vaste kracht bij Brighton en stond in de eerste drie Premier League-wedstrijden van het seizoen negentig minuten lang op het veld. Zaterdag wist hij met Brighton nog een knap punt te behalen tegen Arsenal (1-1).

Van Hecke (24) kwam tot op heden achtmaal uit voor Jong Oranje, maar staat mogelijk later deze maand dus voor zijn debuut in het 'grote' Oranje. Met de eveneens opgeroepen Bart Verbruggen, teamgenoot bij Brighton, treft hij een bekend gezicht in Zeist.

De spelers komen daar maandag bij elkaar, waar zij gaan toewerken naar de wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland. Het duel met de Bosniërs wordt afgewerkt in het Philips Stadion, de Duitse selectie wacht drie dagen later in de Johan Cruijff ArenA.

Van Hecke speelde in Nederland voor NAC Breda, voordat hij in de zomer van 2020 naar Brighton vertrok. The Seagulls verhuurden hem aan achtereenvolgens sc Heerenveen en Blackburn Rovers, voordat hij onder Roberto De Zerbi zijn definitieve doorbraak beleefde bij Brighton.