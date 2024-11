Bokila claimt racisme bij NAC-speler: ‘Dan gaan bij mij de lichten uit’

Willem II-speler Jeremy Bokila beschuldigt NAC Breda-speler Matthew Garbett van racisme na afloop van de Brabantse derby. De aanvaller doet voor de camera van ESPN zijn verhaal.

Bokila kende een invalbeurt met twee gezichten in de kraker Willem II-NAC. De aanvaller leek eerst de Tilburgers vlak voor tijd op gelijke hoogte te brengen, maar zag zijn goal na ingrijpen van de VAR afgekeurd worden wegens hands.

Vervolgens was Bokila betrokken bij een discutabel penaltymoment. De Congolees ging na een duel met Terrence Kongolo gemakkelijk naar de grasmat en kreeg een penalty. Bokila pakte zelf de bal en schoot vanaf elf meter beheerst raak.

Na afloop van de Brabantse derby kreeg Bokila kortsluiting en ontstond er een opstootje op het veld. De aanvaller doet nu zijn verhaal: “Dat er in deze tijden bepaalde dingen worden gezegd. Ik ben niet iemand die uit het niets boos word”, laat de speler van Willem II weten bij ESPN.

“Ik lach normaal alles weg, maar ik heb grenzen. Bepaalde dingen kan ik niet accepteren. Helemaal niet van een persoon die ik niet ken", geeft Bokila aan, die daarmee doelt op NAC-speler Garbett.

“Er is iets lelijks gezegd. Iets waar ik niet om kan lachen, want we kennen elkaar niet eens. Wat geeft jou het recht om zo tegen mij te praten? Dan gaan bij mij de lichten uit”, laat de 36-jarige Congolees weten.

Bokila maakt niet bekend wat er gezegd is: “Ik wil liever niet zeggen wat er gezegd is, maar zulke dingen worden in deze tijden normaal niet meer gezegd. Ik heb nog geen excuses gehad, dat snap ik ook wel met de teleurstelling op dit moment.”