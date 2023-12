Boëtius onthult voor draaiende camera gesprek over transfer naar de Eredivisie

Maandag, 4 december 2023 om 21:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:10

Jean-Paul Boëtius voert gesprekken met Sparta Rotterdam over een definitieve overstap, zo onthult hij maandagavond tijdens de uitzending van Rondo. De 29-jarige vleugelaanvaller annex middenvelder traint al enkele weken mee bij de Spangenaren en is maandag de eerste gesprekken gestart over een permanente samenwerking.

“Op dit moment train ik mee bij Sparta, en daar mag ik mijn conditie op peil houden. Vandaag zijn we de gesprekken gestart over een definitieve overstap”, zo onthult Boëtius. Wat er uiteindelijk uit de gesprekken komt zal moeten blijken. Ze willen me in ieder geval hebben.”

Boëtius ging vorige zomer een avontuur aan bij Hertha BSC, waar hij in één jaar 21 wedstrijden bijeensprokkelde. De enkelvoudig Oranje-international kon echter niet voorkomen dat de Berlijnse club afdaalde naar het tweede niveau. Na de degradatie liet hij zijn contract, zoals afgesproken, ontbinden.

Boëtius kwam onder meer in zijn periode bij Feyenoord in actie als vleugelspits, maar hij richt zich nu op een plek op het middenveld. “Ik kan de afgelopen vijf jaar beter mijn ei kwijt op het middenveld. Op 6, 8 of 10. Ik ben multifunctioneel, maar dat is dus nog wel een discussiepunt.”

Eind oktober gaf Boëtius te gast in het programma Goedemorgen Eredivisie nog te kennen dat hij niet zeker was of het tot een officiële samenwerking tussen hem en Sparta zou komen.

"Het is puur conditie op peil houden, ik kan daar in groepsverband trainen”, zei hij destijds. “En ik breng toch een stukje creativiteit en ervaring in een toch vrij jonge Sparta-ploeg. Maar op dit moment is er nog geen sprake van een contract.”

Verder erkent Boëtius in de studio van Ziggo dat een overstap naar Verona ‘aan de orde’ was, maar dat die transfer uiteindelijk afketste. “Ik ben er wezen kijken en financieel was alles akkoord, ik moest alleen zelf nog instemmen. ‘Het gevoel’ bleef uit. Ik kreeg niet de overtuiging die ik zocht.”