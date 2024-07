Bodybuilder Mesut Özil toont indrukwekkend resultaat van een jaar lang hard trainen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Mesut Özil, die een indrukwekkende foto deelt op zijn Instagram-account.

De voormalig international van Duitsland hing in maart vorig jaar zijn voetbalschoenen aan de wilgen en richtte zich vervolgens op een carrière als bodybuilder. Özil is dagelijks in de sportschool te vinden en toont nu het resultaat, en dat mag er wezen. “Eén jaar aan enorm hard WERK”, schrijft hij als bijschrift op Instagram bij de foto.

Özil stond altijd bekend om zijn ragfijne techniek en als een ietwat iele voetballer. Magertjes kun je hem tegenwoordig echter niet meer noemen.

