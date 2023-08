Bliksemontslag voorspeld in de Eredivisie: ‘Situatie is onhoudbaar’

Maandag, 28 augustus 2023 om 08:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:23

Arno Vermeulen vermoedt dat het snel gedaan is met Michael Silberbauer als hoofdtrainer van FC Utrecht. De Deen, die sinds zijn aanstelling vorig seizoen nog niet weet te overtuigen, is het nieuwe seizoen begonnen met nul (doel)punten uit drie wedstrijden. Utrecht is daarmee de hekkensluiter in de Eredivisie. Vermeulen noemt twee namen die het stokje kunnen overnemen.

Vermeulen kan geen enkele lijn ontdekken in het spel van Utrecht. "Ze hebben geen plan", stelt hij bij Studio Voetbal. "Je ziet elke week iets anders, maar je ziet helemaal geen idee. PEC kleunde er veel meer in. Utrecht werd pas wakker toen ze achter kwamen te staan. dit probleem speelt al langer. Na de winterstop hield het ook al niet over, met de uitschakeling tegen Spakenburg als dieptepunt. Het duurt al lang nu, hè."

Ook viel het Vermeulen op dat vooral assistent Rob Penders voortdurend aan het woord was op de bank bij Utrecht. "Ik denk dat het publiek in Utrecht Ron Jans wel zou willen zien. Dick Advocaat vinden ze nog steeds een van de beste trainers die ze ooit gehad hebben. Ik denk dat de situatie van Silberbauer onhoudbaar is. Op een gegeven moment pikken ze het niet meer in Utrecht."

Reactie Jans

Ron Jans, die zelf ook aanwezig was in het praatprogramma, reageert meteen op de suggestie van Vermeulen. "Je krijgt wel dingen mee, maar ik geniet zo van mijn sabbatical", aldus de voormalig trainer van FC Groningen en FC Twente. "Ik heb al gezegd dat ik nog niet klaar ben (als trainer, red.), maar ik heb niet het gevoel dat ik eind augustus alweer klaar ben om aan de slag te gaan."

Ibrahim Afellay heeft zich vooral verbaasd over het interview van Silberbauer na afloop. "Hij gaf aan dat het aan de instelling van de spelers lag. Vervolgens kwam Seuntjens voor de camera en die zei juist dat het niet aan de instelling lag maar aan de kwaliteit van de spelers", aldus Afellay. De analist denkt echter dat het niet alleen aan Silberbauer ligt dat het nu niet loopt.

"Het is het technische beleid", gaat Afellay verder. "Je moet een visie hebben. Er komen veel talenten bij Utrecht vandaan, maar hoeveel breken er nou echter door uit de jeugdopleiding? Er worden alleen maar spelers gehaald. Kijk eens naar AZ, hoe ze het daar op de rails hebben. Dat zou toch bij Utrecht ook moeten kunnen? Zeker met zo'n geldschieter (Frans van Seumeren, red.)."

Ook Rafael van der Vaart is geschrokken van FC Utrecht. "Ze denken allemaal dat ze beter zijn dan ze zijn. Zo gaan ze ook het veld in. Ze denken: dat gaan we wel even doen tegen Zwolle. Dan komen ook goede voetballers als Labyad, Toornstra en Seuntjens in de problemen. Zij moeten gewoon keihard werken. Azarkan bijvoorbeeld, die komt van Excelsior. Dit is hartstikke mooi voor hem. Die speelde wel een heerlijk potje."