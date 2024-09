Matthijs de Ligt heeft zaterdagmiddag na afloop van het duel tussen Southampton en Manchester United (0-3) onder meer gereageerd op zijn teleurstellende interlandperiode namens het Nederlands elftal. Tegen zowel Bosnië en Herzegovina (5-2) als Duitsland (2-2) speelde de verdediger een ongelukkige hoofdrol.

Tegen Bosnië en Herzegovina maakte De Ligt een fout door zijn directe tegenstander Edin Dzeko weg te laten lopen, waardoor de spits eenvoudig kon scoren. Tegen Duitsland stond de verdediger met ongelukkig balverlies aan de basis van de 1-1 van Deniz Undav.

“Soms gaat het niet zoals je wil”, vertelt De Ligt zaterdag tegenover Viaplay over zijn teleurstellende interlandweek. “Maar je moet altijd naar de positieve kant blijven kijken. Ik ben blij dat ik weer anderhalve wedstrijd mocht spelen. Het was lang geleden dat ik wedstrijden heb gespeeld. Dit was de derde wedstrijd in een week tijd. Voor mij is het belangrijk om ritme te krijgen. En ik denk dat ik vandaag wat meer kon laten zien wat ik kan.”

Zaterdag, tegen Southampton, was De Ligt van grote waarde voor Manchester United. Hij kopte de 0-1 binnen en werd aan het einde van de wedstrijd uitgeroepen tot Man of the Match. “Deze zege is heel belangrijk, drie uit drie was te weinig”, doelt De Ligt op het puntenaantal van Manchester United voorafgaand aan de wedstrijd tegen Southampton. “Die druk zat er vandaag wel op, ja. Maar we speelden heel goed.”

De Ligt looft Onana, die vlak voor de goal van De Ligt een strafschop wist te keren. “We hadden even problemen, maar alle credits naar Onana. Hij veranderde het wedstrijdbeeld en redde ons. En dan verdient hij ook nog een clean sheet. Dat is heel lekker voor hem, maar ook voor mij.”

Zijn doelpunt, op aangeven van Bruno Fernandes, droeg De Ligt op aan zijn vrouw. “Het is haar verjaardag vandaag. Dus deze is voor haar”, vertelt hij desgevraagd.

Vlak voor tijd leek het toch nog even mis te gaan, toen De Ligt noodgedwongen moest worden gewisseld. Van een blessure is echter geen sprake, geeft hij aan. “Ik kreeg een beetje kramp in de laatste vijf minuten. Het was de eerste keer in waarschijnlijk vijf maanden dat ik drie wedstrijden achter elkaar speelde. Ik wilde tot het einde spelen, maar de trainer zei dat het beter was als ik eraf ging.”