‘Bizarre wending’ in strijd om Vaessen: buitenlandse club wil transfer kapen

‘Bizarre wending’ in strijd om Etienne Vaessen: buitenlandse club wil transfer naar FC Groningen kapen

Etienne Vaessen heeft over belangstelling niets te klagen. Het leek erop dat de 28-jarige doelman, die deze zomer uit zijn contract loopt bij RKC Waalwijk, de overstap zou maken naar FC Groningen. Journalist Joost Blaauwhof (Voetbal International) meldt donderdagnacht echter dat het Iraanse Persepolis FC de handtekening van Vaessen wil kapen.

AZ, Feyenoord en PSV informeerden de afgelopen maanden naar Vaessen, die concrete aanbiedingen kreeg van NAC Breda en Willem II. VI weet dat in Groningen een contract voor drie seizoenen klaarligt, met de optie tot nog een jaar.

Volgens Blaauwhof, die via X spreekt van een 'bizarre wending', was een akkoord tussen Groningen en Vaessen niet ver weg, al kan een belletje van een ‘Aziatische gigant’ daar verandering in brengen. Persepolis, de grootste club van Azië, zou namelijk azen op de diensten van de gewilde Vaessen.

Vaessen was op vakantie toen hij het belletje kreeg. “Volgens welingelichte bronnen heeft Persepolis FC zich namelijk in de strijd om Vaessen gemengd. De Iraanse topclub zou een lucratief contract klaar hebben liggen voor Vaessen”, schrijft Blaauwhof, die stelt dat de doelman een financiële klapper kan maken.

Volgens Blaauwhof heeft Groningen er met Persepolis uit het niets ‘een serieuze concurrent’ bij. De zestienvoudig kampioen van Iran heeft een immense achterban, die Vaessen probeert over te halen via Instagram. Het stadion van Persepolis biedt plaats aan liefst 100.000 bezoekers.

Wat zeker is, is dat Vaessen na negen jaar afscheid neemt van RKC Waalwijk. In totaal stond de Bredanaar liefst 210 keer onder de lat bij de Brabantse laagvlieger. Daarin wist Vaessen zijn doel 44 keer schoon te houden.

