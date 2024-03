Bizarre verspreking Van Dongen bij Goedemorgen Eredivisie: ‘Wat zeg ik nou?!’

Een pijnlijk moment voor ESPN-presentator Milan van Dongen zondagochtend. Bij Goedemorgen Eredivisie beging Van Dongen een opmerkelijke en zeer pijnlijke verspreking.

De presentator wilde kort voor de reclamebreak duiden waar het na de onderbreking over zou gaan. "We gaan natuurlijk NEC - PSV (3-1) erbij pakken, want dat was een wedstrijd vol spektakel gisteren in De Goffert."

De verspreking van het jaar staat op naam van Milan van Dongen??#GoedemorgenEredivisie — ESPN NL (@ESPNnl) March 31, 2024

"En natuurlijk zo, Hans Draait Door. Daar zit u allemaal al op te wachten. Hans (Kraay junior, red.) gaat eerst nog even klaarkomen", beseft Van Dongen zich onmiddellijk de fout die hij maakt.

Bij tafelgasten Urby Emanuelson, voormalig SC Cambuur en Fortuna Sittard-coach Sjors Ultee en Mario Been leidt het direct tot schatergelach. "Dan is het programma om!", lacht Been.

Van Dongen kan zichzelf wel voor de kop slaan. "Wat zeg ik nou? Wat zeg ik nou? Hans gaat zich nog even klaarmaken en dan gaan we zo kijken naar Hans Draait Door", verbetert een beschaamde presentator zich vlug.

Kraay junior kan het niet laten de draak te steken met zijn collega."Ik denk dat er niemand afhaakt!", besluit een breedlachende analyticus.

