Bizarre taferelen op Nederlandse velden: BVV verliest ogenschijnlijk bewust

Zaterdag, 27 mei 2023 om 22:11 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:14

Sparta Nijkerk stapt naar de tuchtcommissie. De club uit de Derde Divisie moest zaterdag in en tegen Staphorst winnen om zich te verzekeren van de periodetitel, om zo een plek te bemachtigen voor de promotieduels voor de Tweede Divisie. Sparta slaagde niet in zijn missie (1-1), maar de uitslagen op de andere velden boden veel hoop. BVV Barendrecht gaf in de laatste vijf minuten echter een 3-1 zege op GVVV uit handen: 3-4. Sparta vist zodoende achter het net, terwijl Barendrecht zich wel heeft verzekerd van de derde periodetitel.

A1 meldt dat het er ondanks het gelijkspel goed uitzag voor Sparta, daar alle concurrenten verloren. In Barendrecht moesten nog vijf minuten gevoetbald worden en met een 3-1 tussenstand leek het er sterk op dat Sparta zich alsnog zou verzekeren van de periodetitel. Het liep echter anders: in de laatste vijf minuten van het duel boog GVVV de achterstand om in een 3-4 zege. Op een filmpje dat circuleert op sociale media lijkt Barendrecht weinig moeite te doen om een tegentreffer te voorkomen.

Barendrecht moest verliezen van GVVV, zodat laatstgenoemde een periodetitel pakt én Barendrecht deze overneemt ipv dat ‘ie naar Sparta Nijkerk gaat. Bij een stand van 3-3 gebeurt dit. Tja… pic.twitter.com/nv0te4zuN0 — Jeroen van der Veer (@JeroenvdVeer) May 27, 2023

Al snel werd duidelijk waarom Barendrecht meewerkte aan de bizarre nederlaag. GVVV pakt dankzij de zege de derde periodetitel en Barendrecht neemt een eerdere periodetitel van kampioen ACV over. Sparta blijft zodoende met lege handen achter. GVVV geeft op Twitter toe dat het een overwinning zonder glans was. "Het is afgelopen! GVVV wint op lelijke wijze van BVV .GVVV wint hiermee de laatste periode die zal worden doorgeschoven naar BVV Barendrecht. Hier gaat nog over nagepraat worden...", weet de club. Onder de betreffende tweet zijn reacties van woedende mensen te lezen. Het woord 'matchfixing' valt meermaals. Barendrecht zelf spreekt van 'een bijzonder slot'.

Het is afgelopen! @GVVV wint op lelijke wijze van @bvvbarendrecht. GVVV wint hiermee de laatste periode die zal worden doorgeschoven naar BVV Barendrecht. Hier gaat nog over nagepraat worden...#bvvgvv • #trotsoponzekleuren — G.V.V.V. (@GVVV) May 27, 2023

Sparta-trainer Eric Speelziek laat aan A1 weten boos te zijn. "Het was een verbijsterende ervaring, ik kreeg zelfs appjes van spelers van GVVV die achteraf boos waren." De Nijkerkers laten het er niet bij zitten en stappen naar de tuchtcommissie. In 2018 vond er een vergelijkbare situatie plaats. HSV Heiloo dacht de nacompetitie voor de promotieduels naar de Eerste Klasse te hebben gehaald, maar kwam bedrogen uit toen Kolping Boys protest indiende. HSV werd uit de nacompetitie gehaald en de plek ging alsnog naar Kolping Boys.