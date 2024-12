Kees Kwakman is geschrokken van het spel van PSV, zo geeft hij na afloop van de wedstrijd tegen sc Heerenveen te kennen bij ESPN. De Eindhovenaren speelden ver onder hun normale niveau en liepen in Friesland tegen hun tweede competitienederlaag van het seizoen aan (1-0).

PSV kwam in het Abe Lenstra Stadion dus niet tot scoren en daarmee komt er een uiterst knappe reeks ten einde voor de regerend landskampioen, die vorig seizoen nog met 0-8 wist te winnen in en van Heerenveen. PSV scoorde voor zaterdagavond in de afgelopen 65 Eredivisie-wedstrijden, maar aan die reeks is nu een einde gekomen.

PSV wist aanvallend bar weinig te creëren en ging na een fout van Ryan Flamingo, die met een dramatische pass op Olivier Boscagli op de proppen kwam, onderuit. Ion Nicolaescu strafte de fout van de bezoekers keihard af. "Het is lang geleden dat ik PSV zó'n slechte wedstrijd heb zien spelen in de Eredivisie", stelt Kwakman direct na afloop.

"Je kan een keer verliezen natuurlijk, maar vandaag was het aan de bal..." Kwakman haalt direct de fout van Flamingo aan. "Hij wil de bal terughalen, wil hem eigenlijk achter zijn standbeen halen, maar in plaats daarvan haalt hij hem naar voren terug."

Kwakman zag ook Boscagli geen beste beurt maken bij het tegendoelpunt. De Monegask ging er in de ogen van Kwakman 'een beetje half in'. "Natuurlijk had hij meer kunnen doen. Hier moet je vol doorgaan. Het doet misschien even pijn aan je been, maar dit is halfbakken. Maar Heerenveen dwong dit ook gewoon af."

Kwakman zag dat Heerenveen te allen tijde twee centrumverdedigers achterin hield. "Bij iedere lange bal op Luuk de Jong zag je twee mensen. PSV kon gewoon niet de vrije man vinden. Ik vind het echt knap van Heerenveen om dat voor elkaar te krijgen. Maar het valt me wel tegen van PSV dat het niet iets anders probeert."

"Ik zei op de bank ook al: 'waarom switch je Saibari en Til niet?' Til was steeds de vrije man en die kwam dan aan de bal, maar ja, Til is dan niet op zijn best. Dan kan je beter Saibari daar neerzetten, die dan aan de bal komt. Hij was vandaag ook niet goed, maar dan is hij wel de vrije man. Daarin vond ik PSV maar hetzelfde doen, geen enkele aanpassing. Poppetje voor poppetje. Het zat er eigenlijk geen moment in", aldus Kwakman.