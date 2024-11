Bizarre blessuregolf: Feyenoord mist nóg meer spelers bij Eredivisie-duel met Almere City

Een ongelofelijke blessuregolf blijft Feyenoord maar teisteren. Brian Priske heeft inmiddels grote vellen papier nodig om de waslijst aan geblesseerde spelers bij te houden. Tegen Almere City kan de Deen ook niet beschikken over Ibrahim Osman, Jordan Lotomba en Antoni Milambo.

Het eerstgenoemde tweetal viel in de teleurstellend verlopen Champions League-wedstrijd tegen Red Bull Salzburg (1-3 verlies) geblesseerd uit. Beide Feyenoorders bleven na de theepauze in de kleedkamer achter en het duel van aanstaande zondag komt voor hen te vroeg.

Dat bevestigde Priske tegenover De Telegraaf. "Hen verwacht ik niet in Almere, ik hoop dat ze na de interlandperiode weer beschikbaar zijn", treurt de oefenmeester. Ook Milambo is niet van de partij in Flevoland, want de talentvolle offensieve middenvelder kampt nog met te veel pijntjes.

"Hij is vrijdag wel op het trainingsveld geweest, maar kan nog niet in actie komen", aldus Priske, die 'hoopt' dat Julián Carranza van de partij is. De Argentijnse spits was niet fit genoeg voor het affiche met Salzburg, maar lijkt op tijd klaargestoomd te zijn voor de twaalfde Eredivisie-speelronde.

De 47-jarige trainer is trots op de mentaliteit van zijn manschappen. Hij looft de breedte van de selectie en licht daarbij twee individuen uit. "Givairo Read bijvoorbeeld, deed het goed tegen FC Utrecht", doelt Priske op het met 0-2 gewonnen uitduel.

"En Anis Hadj Moussa liet zich tegen Salzburg zien, hij klopt echt op de deur. Het is goed dat we een brede selectie hebben, want vantevoren weet je nooit wanneer je bepaalde spelers nodig hebt." Ook over de backposities is Priske tevreden, vertelt hij.

"Gijs Smal moest bijvoorbeeld tegen Salzburg invallen aan de rechterkant, maar dat hadden we vooraf niet met hem besproken. Dat hoorde hij pas aan de zijlijn. Maar onze spelers zijn echte soldaten, ze doen wat we van ze vragen. Dat vind ik mooi."