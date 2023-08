Bizarre beelden: hooligans PEC Zwolle klimmen in het uitvak bij Sparta

Zondag, 13 augustus 2023 om 13:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:46

Supporters van PEC Zwolle hebben zich zaterdagavond na afloop van het thuisduel met Sparta Rotterdam (1-2 verlies) ernstig misdragen. Een groepje fans kon de nederlaag van hun club dusdanig slecht verdragen dat ze de confrontatie zochten met de bezoekers. Peter van der Zwan, voorzitter van de supportersvereniging van Sparta, spreekt op Twitter schande van de taferelen.

"We zijn met 500 man naar Zwolle afgereisd om een mooie wedstrijd te zien. Onder hen veel families. Aan het einde van de wedstrijd zag ik huilende kinderen om me heen waar je de paniek bij in de ogen zag. Dat wil je niet", aldus Van der Zwan. "Bij aanvang van de wedstrijd zagen we al wat gasten naast het vak staan en het leek bij wat bier gooien te blijven, maar de sfeer werd meer naar het einde toe echt grimmiger."

??Bizarre en schandalige taferelen in Zwolle. Ver voor de aftrap waren de hoolies al naast het uitvak, doordat ze niet op hun eigen vak mochten. Na afloop een tiental imbecielen die over het plexi van uitvak wilden. Niemand deed iets. Niemand. Veiligheid is kut bij PEC, schande. pic.twitter.com/7PMh57WuDj — Peter van der Zwan (@petervanderzwan) August 12, 2023

Door een eerder opgelegde straf moesten drie stavakken aan de noordzijde van het stadion leeg blijven, waarop een fanatieke groep PEC-supporters kaarten besloot te kopen naast het uitvak. Daar ging het na afloop van de wedstrijd dus mis, toen de groep over de plexiwanden probeerde te klimmen. Uiteindelijk wisten de stewards van Sparta een confrontatie te voorkomen. “Niemand deed iets. Niemand. Veiligheid is kut bij PEC. Schande", aldus Van der Zwan.

Reactie PEC Zwolle

PEC Zwolle is zaterdagavond meteen gestart met het onderzoek naar de misstanden, zo laat de club weten in een reactie. "We verafschuwen de gebeurtenissen die zich hier hebben afgespeeld en stellen alles in het werk om de personen die zich hierbij ernstig hebben misdragen - en de club en duizenden goedwillende supporters in een kwaad daglicht hebben gezet - verantwoordelijk te houden voor hun daden en hierbij hard te straffen", valt te lezen in een statement.