Bizar ontslag Engeland: ‘Ik wilde een andere couch, toen ontsloegen ze de coach’

Zaterdag, 2 december 2023 om 23:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:27

Voormalig Leeds-eigenaar Massimo Cellino heeft in het verleden eens per ongeluk een manager ontslagen omdat hij het Engels nog niet vlekkeloos beheerste. Het gaat om Brian McDermott, die in 2014 plots zijn congé kreeg en vervolgens door het bestuur werd teruggehaald.

Cellino, de huidige voorzitter van de Italiaanse Serie B-club Brescia, heeft de niet al te vleiende bijnaam manager eater, daar hij in zijn periode als eigenaar van Leeds zes trainers in drie jaar tijd ontsloeg.

Tegenover de Daily Mail gaat de Italiaan in op zijn roerige periode als eigenaar van the Whites. Cellino slaagde er tussen 2014 en 2017 niet in om met Leeds te promoveren naar de Premier League en besloot de club vervolgens te verkopen.

Cellino kende een opvallende entree bij de Engelse club. Zo resulteerde miscommunicatie ertoe dat toenmalig manager Brian McDermott per ongeluk in januari 2014 werd ontslagen.

De Italiaan heeft een hekel aan de kleur paars, omdat deze hem naar eigen zeggen ongeluk brengt. Toen Cellino een paarse fluwelen bank in de bestuurskamer van Leeds zag staan, eiste hij direct dat deze werd verwijderd.

“Mijn Engelse uitspraak was beroerd. Ik zag een verdomde bank in de hoek staan. Hij was paars. Ik zei: ‘Ik wil een andere couch, ik wil hem niet meer zien’. En toen veranderden ze van trainer.”

Opvallend genoeg was het niet de bank die verdween, maar manager McDermott die de laan werd uitgestuurd. Daardoor zat Leeds voor het duel met Huddersfield Town opeens zonder trainer. “Het bestuur vroeg me wie het team moest leiden. Ik begreep de vraag niet. We hebben toch een manager? ‘Nee, die heb je net ontslagen’, kreeg ik toen te horen.”

De volgende dag nam Nigel Gibbs, de assistent van McDermott, tijdelijk de leiding als manager over. Hij zag Leeds een overtuigende 5-1 overwinning op Huddersfield Town boeken. Uiteindelijk werd McDermott teruggehaald door het bestuur. In de zomer daarop volgde echter alsnog het ontslag van de oefenmeester.