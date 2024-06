Binnenlands vertrek bij Ajax is ‘een optie’ voor talent dat voorbereiding gewoon meedraait

Naci Ünüvar geniet belangstelling van enkele clubs, waaronder NEC Nijmegen, maar draait de voorbereiding gewoon mee bij Ajax. Dat schrijft clubwatcher Tim van Duijn van Voetbal International vrijdag op X.

Volgens de journalist is een al dan niet tijdelijk vertrek van Ünüvar bij Ajax 'een optie'. "Kan naar onder andere NEC, maar Rogier Meijer (trainer NEC, red.) lijkt voor die positie voorkeur voor een andere speler te hebben."

NEC zou bovendien niet de enige club zijn die geïnteresseerd is in de diensten van het 21-jarige talent. "Meer clubs willen Ünüvar, maar vooralsnog gewoon Ajax dus", schrijft Van Duijn.

Ünüvar werd vorig seizoen verhuurd aan FC Twente. Aldaar wist de Turkse jeugdinternational geen onuitwisbare indruk te maken. De aanvallend ingestelde technicus moest het vooral doen met invalbeurten.

De 1,68 meter lange buitenspeler kwam uiteindelijk tot iets meer dan 600 minuten in het shirt van de Tukkers. Daar begon hij nog voortvarend. In zijn eerste vier competitieduels, allemaal invalbeurten, noteerde Ünüvar twee assists en één treffer.

Daarna raakte de geboren Zaandammer geblesseerd en in het restant van de competitie wist hij niet meer te overtuigen in de Grolsch Veste. Hij eindigde het competitieseizoen met drie treffers en evenveel assists. Een van die doelpunten maakte hij nota bene tegen Ajax. In Europees verband was de jongeling eenmaal trefzeker.

Mocht Ünüvar toch (tijdelijk) naar NEC vertrekken, krijgt hij in Nijmegen te maken met een ander ooit volprezen Ajax-buitenspeler. De 22-jarige Sontje Hansen voetbalt sinds vorig jaar namelijk in De Goffert. In zijn Nijmegens debuutseizoen in de Eredivisie tekende hij voor precies het dubbele van Ünüvars doelpuntencontributies: zes doelpunten en zes assists.

