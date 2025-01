Bijzondere onthulling: 'Ik ben ook bij Quincy Promes geweest, maar ik post het niet'

Een foto van een bezoekje van Steven Bergwijn en Noa Lang aan Quincy Promes, die in Nederland veroordeeld is tot twee gevangenisstraffen, deed eerder deze week het nodige stof opwaaien. Dinsdag werd het onderwerp besproken bij De Oranjewinter, waar (voormalig) sportverslaggever Jack van Gelder alsmede een enkelvoudig international van het Nederlands elftal zich uitliet over de foto, die verscheen op de Instagram-pagina van PSV-aanvaller Lang.

De extravagante buitenspeler deelde maandagavond een recap van zijn winterstop via het socialemediaplatform. Lang liet met meerdere foto’s en video’s zien wat hij de afgelopen weken gedaan heeft. Zo werd onder meer duidelijk dat Lang opnieuw de studio in is gedoken, om te werken aan het nummer 'Waka'.

Op de laatste foto die Lang deelt zijn Bergwijn (Al-Ittihad, Saudi-Arabië) en Promes (United FC, Verenigde Arabische Emiraten) te zien. Laatstgenoemde werd in februari 2024 in Nederland veroordeeld tot twee gevangenisstraffen: anderhalf jaar voor het neersteken van zijn neef na een ruzie en zes jaar voor betrokkenheid bij drugshandel.

Van Gelder kan ergens wel begrijpen dat Lang en Bergwijn bij Promes langs gaan, ondanks zijn veroordeling, waar hij overigens tegen in beroep is gegaan. "Als je een échte vriend hebt, die iets verkeerds heeft gedaan, dan denk ik dat je altijd vrienden blijft, in voor- en in tegenspoed. Een heleboel mensen zullen vinden dat het niet kan dat ze elkaar opzoeken, maar ik kan het best begrijpen."

"Maar", plaats de voormalig NOS-man een belangrijke kanttekening, "ik vind het provocerend om dat op sociale media te zetten. Dat hoeft niet." Jean-Paul Boëtius, eveneens aanwezig in het praatprogramma en bovenal ook bevriend met Promes, wordt vervolgens gevraagd naar de foto op de Instagram-pagina van Lang.

"Ik heb Promes ook gezien toen ik in Dubai was", onthult het jeugdproduct van Feyenoord, dat één interland speelde namens Oranje. "Ik post het weliswaar niet, maar ik post heel weinig. Dat is niet doordacht. Ik post überhaupt weinig."

"Als ik actiever was geweest (op sociale media, red), had ik dat misschien wel gedaan. Ik kan niet voor Lang spreken. Ik snap wat Jack zegt, je bent er in goede en slechte tijden", deelt Boëtius zijn gedachtegang. "Ik heb heel veel met Promes meegemaakt. We deelden een kamer bij Jong Oranje, we hebben op dezelfde dag ons debuut gemaakt in het Nederlands elftal. We hadden een goede band."

Boëtius praat, ondanks zijn prima relatie met Promes, niet met de aanvaller over zijn al dan niet criminele activiteiten. "Nee, maar ik praat sowieso niet per se inhoudelijk over zulke zaken. Ik ga er überhaupt niet over, schuldig of onschuldig. Verder heb ik er heel weinig over te zeggen."