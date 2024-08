Bijzondere contractverlenging Chelsea: sterkhouder tekent bij tot 2033 (!)

Cole Palmer heeft zijn contract bij Chelsea met nog eens twee jaar verlengd. Dat bevestigt de club na eerdere berichtgeving van The Athletic. Dat betekent dat de 22-jarige aanvallende middenvelder niet tot medio 2031, maar tot medio 2033 vastligt op Stamford Bridge.

Palmer maakte vorig jaar zomer voor 47 miljoen euro de overstap van Manchester City naar Chelsea. Hij tekende een contract voor zeven jaar, met de optie op nog een jaar.

Nu heeft Palmer een contract getekend dat hem nóg langer aan Chelsea bindt: tot medio 2033. Dat hebben the Blues maandagavond bevestigd.

Zijn eerste seizoen in het shirt van Chelsea verliep uitstekend voor de Engelsman. In 45 officiële duels was Palmer goed voor 25 goals en 15 assists.

Die prestaties leverde hem een nominatie op voor de PFA Men’s Young Player of the Year-award. Ook Bukayo Saka (Arsenal), Michael Olise (vorig seizoen Crystal Palace, nu Bayern München), João Pedro (Brighton & Hove Albion), Kobbie Mainoo (Manchester United) en Alejandro Garnacho (Manchester United) maken kans op die prijs.

Deze zomer was de linkspoot dan ook namens Engeland actief op het EK in Duitsland. Hij kwam vijf keer in actie namens de verliezend finalist, en scoorde één keer: in de finale, tegen Spanje.

Komend weekend start Chelsea de Premier League met een kraker: tegen Manchester City, de oude club van Palmer. Op zondag wordt er om 17:30 uur afgetrapt op Stamford Bridge.