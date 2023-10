‘Bij PSV werd ik erom weggestuurd, nu moet ik daarmee bezig blijven’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de week een van deze talenten uit. Met deze keer aandacht voor Illias Boumassaoudi: de aanvallende middenvelder droomt van de wereldtop, maar wil uiteindelijk terugkeren bij zijn huidige club FC Den Bosch.

Van scoren bij zijn basisdebuut naar de goal van de week. Het gaat gestaag crescendo in de carrière van Ilias Boumassaoudi. Op 12 mei 2023 mag de aanvallende middenvelder van FC Den Bosch voor het eerst aan de aftrap verschijnen. Hij mag zelfs een vrije trap nemen vanaf links, in de buurt van de zijlijn. Tot zijn eigen verrassing ziet de rechtspoot dat niemand zijn inswinger aanraakt en verschijnt zijn naam op het scorebord tegen Almere City (2-2 gelijkspel). Enkele maanden later is hij tijdens de nieuwe jaargang regelmatig basisspeler te noemen. Het achttienjarige talent scoort in augustus ook tegen ADO Den Haag (1-2 verlies) en maakt op 29 september zelfs het doelpunt van de week in de Keuken Kampioen Divisie.

Tijdens die wedstrijd tegen Groningen (0-3 winst) is zijn sterke rechterbeen opnieuw het wapen. Diep in blessuretijd ontvangt Boumassaoudi de bal in het strafschopgebied. Hij neemt kort aan en haalt vanuit een moeilijke hoek verwoestend uit. Keeper Michael Verrips is kansloos. Met wat fantasie doet het schot denken aan een Premier League-speler tegen wie de Marokkaanse Brabander enorm opkijkt: Kevin De Bruyne. “Hij laat het natuurlijk op het allerhoogste niveau zien, maar ik zie wel wat van mijzelf in zijn speelstijl terug. Dat probeer ik na te doen op mijn eigen niveau, in de Keuken Kampioen Divisie”, vertelt hij aan Voetbalzone.

Welke kwaliteiten omschrijven dan zowel Boumassaoudi, als de buitenaards begaafde Belg, ieder in zijn eigen universum? “Ik ben een aanvallende speler. Op 10, of hangend aan de buitenkant. Vanaf daar moet ik het van creativiteit hebben. Ik heb scorend vermogen, ben behoorlijk tweebenig en probeer kansen te creëren voor mijn medespelers”, introduceert de jongeling zichzelf. Daarbij plaatst hij nogmaals de kanttekening dat hij nog veel te leren heeft van iemand als KDB. “Vooral hoe hij zijn momenten kiest. Op het laatste moment geeft hij een steekbal om iemand een-op-een te zetten, of hij maakt zelf de actie. Daar probeer ik veel naar te kijken.”

Eerst is het zaak om belangrijk te worden bij zijn huidige club, waar Boumassaoudi op veertienjarige leeftijd binnenkwam. “Ik werd al heel jong gescout door PSV vanuit de amateurs in Eindhoven. Daar heb ik zo’n zes jaar in de jeugd gespeeld.” Uiteindelijk werd de creatieveling te licht bevonden. “Vanwege fysieke aspecten ben ik weggestuurd. Daarna ben ik naar NAC gegaan. Daar zat ik twee jaar, maar de omstandigheden waren niet ideaal. Het vele reizen in combinatie met school en voetbal was zwaar voor een jongen van dertien, veertien jaar. Uiteindelijk ben ik bij Den Bosch beland, en nu sta ik hier.”

Na zijn goal tegen FC Groningen bedankt Boumassaoudi de meegereisde fans.

Bij Den Bosch ligt de focus op ontwikkelen en vanaf daar een vervolgstap maken. “Ik wil echt de stap maken die mijn ontwikkeling nodig heeft. Iedere middenmoter lijkt me mooi, maar misschien doe ik het heel goed en is de top van Nederland geïnteresseerd.” Boumassaoudi put hoop uit oud-competitiegenoten die het ver schopten. “Zoals Micky van de Ven. Drie jaar geleden speelde hij in de KKD, en nu in de Premier League. Daar droom je van. Mijn absolute droomclub is Real Madrid. Ik hoop dat ik daarmee ooit een Champions League mag winnen.” Wat we van de aanvallende middenvelder kunnen verwachten? “Acties, goals en assists. Daar kan ik wel voor zorgen dit seizoen.”

Dat komt FC Den Bosch goed uit. De club wil de dramatische negentiende plaats van vorig seizoen graag verbeteren. “Ik denk dat wij in de top zeven kunnen eindigen. We hebben een goed team, voetballen goed samen en trainen hard. We gaan zien hoe dat zich uitbetaald.” Zelf ziet hij ook nog ruimte voor verbetering, waar ervaring een belangrijke rol in zal spelen. In elk geval zal hij een situatie als in de jeugd bij PSV zich niet laten herhalen. “Ik werk nu veel aan mijn fysiek. Ik besef dat ik daarmee bezig moet blijven. Verder moet ik aan de bal keuzes gaan maken die het verschil kunnen maken. Soms iets sneller handelen, al verschilt het per situatie.”

Ondanks het potentieel dat hij nog waar moet maken, oogt Boumassaoudi als een zogenoemde rasvoetballer. Hij kent dan ook geen ander leven. “Als kind kocht mijn vader altijd wel een bal voor mij. Ik was steeds in de woonkamer aan het dribbelen. Dan viel ik, stond weer op en ging weer dribbelen. Dan is het extra mooi dat ik nu in stadions voor veel supporters mag spelen. Voetbal betekent alles voor mij.” Hoe zou zijn leven er dan zonder voetbal uit hebben gezien? “Daar heb ik nooit over nagedacht, maar ik denk iets in de richting van jongerenwerker. Ik vind het leuk om met kinderen te werken. Jeugdtrainer? Dat kan zeker, maar het is iets voor de toekomst. Ik heb eerst, hoop ik, nog een lange carrière voor me.”

Paspoort

Naam: Ilias Boumassaoudi

Club: FC Den Bosch

Leeftijd: 18

Positie: Aanvallende middenvelder

Wedstrijden: 10

Sterke punten: Overzicht, doelgerichtheid, trap