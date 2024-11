Bij Feyenoord loopt speler rond 'waar de hele wereld naar op zoek is'

Bart Latuheru geniet in de Eredivisie vooral van Anis Hadj Moussa. De voormalig speler van AZ, NEC en Vitesse, neemt de rechtsbuiten van Feyenoord als rapporteur dan ook zonder nadenken op in zijn Elftal van de Week van De Telegraaf.

''Anis Hadj Moussa van Feyenoord heeft in vier maanden Feyenoord al opgepakt waar eerder aan getwijfeld werd: zijn rendement en taken zonder bal'', ziet Latuheru de vleugelaanvaller duidelijk stappen maken bij de Rotterdamse club.

''Maar hij is wel een buitenspeler waar de hele wereld naar op zoek is, die in de kleine ruimte het verschil kan maken. Daar zou ik als publiek heel erg gelukkig van worden, zeker als hij dit zoals nu koppelt aan goals en assists.'' Hadj Moussa scoorde tweemaal in de Eredivisie en één keer in de Champions League. Assists verzorgde hij nog niet dit seizoen.

Volgens Latuheru is Hadj Moussa in korte tijd uitgegroeid tot een belangrijke kracht in het elftal van trainer Brian Priske. ''Het is typerend dat zijn medespelers hem nu ook continu de bal willen geven.''

Hadj Moussa scoorde onlangs tegen Almere City FC (1-4 winst) en vond ook zaterdag tegen sc Heerenveen het net. Mede dankzij zijn doelpunt won Feyenoord vrij eenvoudig met 3-0 van het sc Heerenveen van Robin van Persie.

Pepi

Latuheru is dus lovend over Hadj Moussa, maar kiest desondanks voor Ricardo Pepi als zijn Speler van de Week. ''Hij maakte drie verschillende goals en kan het allemáál wel. Hij is aanspeelbaar, goed in de diepte en technisch vaardig. Hij heeft iets over zich dat je gelijk denkt: die jongen is heel goed'', zo luidt de analyse na de hattrick van zaterdag tegen FC Groningen.

''Als hij vervolgens die dingen doet, dan zeg je: 'Zie je wel, dat wist ik al'. Zoveel overtuiging heeft hij over zich heen, in zijn balbehandeling en op doel schieten. Het is een kwestie van tijd dat hij in ieder geval érgens eerste spits wordt'', heeft Latuheru alle vertrouwen in Pepi.