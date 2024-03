‘Bij Ajax mislukte Sven Mislintat kan terugkeren bij Borussia Dortmund’

Sven Mislintat is in beeld om de nieuwe technisch directeur van Borussia Dortmund te worden, zo meldt Sky Deutschland-journalist Patrick Berger. Een definitieve beslissing is naar verluidt nog niet genomen.

Mislintat is geen onbekende voor Dortmund. Hij werd in 2006 scout bij BVB, waarna hij in 2009 promoveerde tot hoofdscout van de Duitse topclub. Op 1 januari 2017 promoveerde hij zelfs tot directeur profvoetbal en scouting, al werd hij later dat jaar door Arsenal naar Engeland gehaald.

Voorzitter Hans-Joachim Watzke trekt in de herfst van 2025 de deur bij Dortmund achter zich dicht. De rol van sportief directeur zal hij komende zomer echter al niet meer vervullen. Volgens Sky Deutschland speelt Watzke met verschillende gedachtes.

Een van de opties die Watzke voor ogen heeft is om de huidige technisch directeur Sebastian Kehl te promoveren tot sportieve baas. Sven Mislintat moet in dat geval onder hem gaan werken als technisch directeur. Dit zou echter voor een probleem kunnen zorgen, aangezien Kehl onlangs heeft laten weten dat hij een combinatie met Mislintat niet ziet zitten.

Een andere optie voor die Borussen is iemand van buitenaf halen. De Duitse topclub wil dan kijken naar een technisch directeur zonder een verleden bij Dortmund. Zo zou clubadviseur Matthias Sammer gecharmeerd zijn van Sami Khedira, oud-speler van onder meer Real Madrid.

Mislintat ging na zijn vertrek bij Dortmund bij drie verschillende clubs als technisch directeur aan de slag. Zowel bij VfB Stuttgart als Ajax werd hij ontslagen, terwijl hij tussendoor bij Arsenal zelf besloot te vertrekken.

Mislintat tekende vorig jaar een contract tot en met de zomer van 2026 bij Ajax, haalde voor circa 115 miljoen euro twaalf nieuwe spelers, maar werd in september ontslagen na het gestaakte duel tussen Ajax en Feyenoord.

Volgens Ajax door een gebrek aan een breed draagvlak binnen de organisatie. Dit gebeurde na onthullingen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling door Mislintat bij transfers. Ajax verkeerde op dat moment onder in de Eredivisie.



