Bij Ajax aangeboden Joshua Brenet heeft nieuwe club te pakken

Joshua Brenet gaat zijn carrière vervolgen bij Al-Rayyan in Qatar, zo meldt het Algemeen Dagblad. De dertigjarige back is al medisch gekeurd en gaat spoedig zijn handtekening zetten onder een contract van een jaar.

Eerder deze week meldde Jan-Joost van Gangelen van ESPN nog dat Ajax geïnformeerd zou hebben naar Brenet. Hans Kraay junior, die te gast was in de studio, begreep dat wel.

"Brenet viel bij Curaçao samen met Gervane Kastaneer in tegen Saint Lucia en zij waren binnen tien minuten de beste spelers op het veld", aldus Kraay.

Er hangt Brenet wel een straf boven het hoofd, nadat hij twee keer werd gepakt voor het rijden zonder rijbewijs. "De rechtszaak daarover zou in juni zijn, maar dat is uitgesteld", aldus Van Gangelen. "Mogelijk wordt één maand celstraf omgezet in een taakstraf, maar daar is gedoe over."

Aangeboden, niet geïnformeerd

Tim van Duijn van Voetbal International wist later te melden dat Ajax niet geïnformeerd had naar Brenet, maar dat de rechtspoot slechts was aangeboden bij de Amsterdammers.

Brenet speelde in totaal 74 wedstrijden voor FC Twente voordat hij vertrok. De Tukkers pikten hem in januari 2022 transfervrij op bij TSG Hoffenheim, waar hij op een zijspoor was beland.

De in Kerkrade geboren verdediger komt uit de jeugdopleiding van PSV. Voor die club speelde hij ook de meeste wedstrijden in zijn carrière: 150. Brenet won drie landstitels en twee keer de Johan Cruijff Schaal met de Eindhovenaren.