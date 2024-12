De carrière van Ricardo Pepi zit momenteel in de lift bij PSV. De 21-jarige Amerikaan lijkt inmiddels helemaal los in Eindhoven, waardoor hij de interesse heeft gewekt van verschillende buitenlandse clubs. PSV wil echter niet van de spits af, tenzij er een gigantisch bedrag op tafel komt, zo stelt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad.

Ondanks de uitstekende indruk die Pepi maakt tijdens zijn laatste optredens, lijkt Luuk de Jong de eerste spits te blijven van trainer Peter Bosz. De Amerikaan maakt er echter geen geheim van toe te zijn aan meer speeltijd.

Dat zorgt ervoor dat de nodige clubs bij Earnest Stewart informeren naar de situatie van Pepi. “Maar PSV wil hem niet laten gaan. Tenzij er een gigantisch bedrag op tafel zou komen”, zo beweert Elfrink.

Volgens de clubwatcher is er echter nog geen enkele club concreet geweest voor Pepi. “Op dit moment ligt er nog helemaal niks in Eindhoven of bij PSV, maar er is wel een club die mondeling heeft aangegeven een kleine twintig miljoen euro voor Pepi te willen betalen.”

Elfrink laat niet los om welke club dat gaat, maar weet wel dat twintig miljoen euro niet genoeg is om de spits los te weken in het Philips Stadion. “Als een club Pepi wil contracteren en zijn tot 2028 lopende verbintenis afkopen, moet er vermoedelijk veel meer geld op tafel komen.”

Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt Pepi momenteel een marktwaarde van achttien miljoen euro, maar PSV gaat dus vermoedelijk veel hoger in de boom zitten. Het liefst wil de club door met zowel De Jong als Pepi, dus onderzoekt de club momenteel de mogelijkheden om de jonge afmaker tevreden te houden.

“Niet alleen speelt hij dit jaar al veel meer dan in zijn eerste seizoen in Eindhoven, maar ook wordt bezien of zijn contract misschien opgewaardeerd kan worden. Dat kan omdat Pepi een belangrijkere rol bij PSV heeft gepakt dan vorig seizoen”, aldus Elfrink, die tot slot benadrukt dat PSV in Pepi ‘de spits van de toekomst’ ziet.