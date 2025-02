Bevestiging vanuit Rotterdam: Robin van Persie nieuwe hoofdtrainer Feyenoord

Robin van Persie is de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord. Dat communiceert de Rotterdamse club via de officiële kanalen. Van Persie komt over van sc Heerenveen en is tot medio 2027 eindverantwoordelijke in De Kuip.

De 41-jarige Van Persie begon zijn trainerscarrière als specialist bij Feyenoord, waar hij tussen 2020 en 2021 de aanvallers onder handen nam. Vervolgens was hij drie jaar in dienst als jeugdtrainer.

Van Persie maakte indruk als trainer van Feyenoord Onder 18 en loodste het Youth League-elftal tot de achtste finales, waarin Bayern München uiteindelijk te sterk was. Afgelopen zomer pikte Heerenveen hem op in Rotterdam.

In Friesland kreeg Van Persie de kans om op eigen benen te staan. Zijn korte dienstverband in het Abe Lenstra Stadion had pieken en dalen. Heerenveen staat momenteel op de negende plaats in de Eredivisie.

In De Kuip krijgt Van Persie hulp van de ervaren René Hake (53), die hem gaat assisteren. Ook neemt hij Brian Pinas en Yöri Bosschaart, twee stafleden van Heerenveen, mee naar Feyenoord.

Van Persie is de opvolger van Brian Priske, die op 10 februari werd ontslagen. Vervolgens nam Pascal Bosschaart als interim-trainer het stokje over. Hij loodste Feyenoord naar de achtste finales van de Champions League.

Als voetballer speelde Van Persie in twee verschillende periodes bij Feyenoord. In 122 officiële wedstrijden was de linkspoot goed voor 46 doelpunten en 16 assists. Met Feyenoord legde de publiekslieveling beslag op de UEFA Cup (2002) en TOTO KNVB Beker (2018).

Bij Heerenveen neemt assistent-trainer Henk Brugge tijdelijk de honneurs waar, terwijl Onder 21-trainers Jouad Boufarra en Joey van den Berg tijdelijk doorschuiven naar het vlaggenschip. Nico Romeijn blijft, in tegenstelling tot eerder berichtgeving, eveneens achter in Friesland. Keeperstrainer Frans Hoek legt zijn taken neer en wordt (voorlopig) vervangen door Jan Bekkema.