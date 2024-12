‘Betrouwbare actoren van PSV’ onthullen waar Guus Til mee worstelt

Bronnen binnen PSV hebben aan het Eindhovens Dagblad meer informatie verstrekt over de mentale situatie van Guus Til. De aanvallende middenvelder van de Eindhovenaren gaf zondagmiddag een openhartig interview, waarin hij zijn gevoelens uitsprak. “Ik mis het vuur in me”, zei Til onder meer.

In gesprek met ESPN liep Til volledig leeg na afloop van het gewonnen duel FC Utrecht (2-5), de nummer twee van de Eredivisie. Hoewel hij tweemaal scoorde voor PSV, lukte het hem nauwelijks om blij te zijn met zijn goals.

“Ik heb geen vuur meer ofzo, man. En misschien moet ik dit niet zeggen hier. Ik kan niet eens meer blij zijn na een goal. Ik sta zó neutraal op het veld”, zei Til onder meer. “Ik kan het niet plaatsen. Ik loop er een beetje verloren bij. En ik kan het niet plaatsen. Ik loop op het veld, maar ik wil het op het moment niet.”

Er werd al spoedig gespeculeerd door het aanwezige journaille over de situatie van Til, maar onder meer Joey Veerman, Luuk de Jong en trainer Peter Bosz wilden niet meer kwijt over de kwestie.

Het ED nam contact op met ‘betrouwbare actoren van PSV’ om te vragen naar de mentale gezondheid van Til. De krant heeft vernomen dat de gevoelens van Til intern bekend zijn en dat het verder niets te maken heeft met eventuele ontevredenheid over de club.

“Til is op dit moment niet tevreden over zijn spel”, zo klinkt het. “Hij wil meer uit zichzelf halen en dat lukt hem kennelijk niet vaak genoeg. Het raakt hem blijkbaar dusdanig dat hij daardoor in een situatie is terechtgekomen waarin hij grote moeite heeft om nog te genieten van bijvoorbeeld mooie goals.”

“Dat hij op een transfer zou azen, iets waarover wordt gespeculeerd vanwege een tweet van Fabrizio Romano, wordt niet herkend. Het probleem dat Til nu heeft, is volgens ingewijden dus met name veroorzaakt door zijn eigen spel”, aldus het ED.