Bestuursraad Ajax wil heroverweging ontslag Kroes: â€˜Terugkeer een optieâ€™

Bestuursraad Ajax wil heroverweging ontslag Kroes: ‘Terugkeer een optie’

De bestuursraad van Ajax, die 73 procent van de aandelen van Ajax vertegenwoordigt, wil dat de Raad van Commissarissen onder leiding van Michael van Praag haar besluit over het voorgenomen ontslag van Alex Kroes heroverweegt. Dat staat in een brief die zaterdagavond naar de leden van Ajax is gestuurd en in het bezit is van onder meer De Telegraaf en de NOS.

Kroes werd door de RvC geschorst vanwege mogelijke handel met voorkennis in aandelen van Ajax. De bestuursraad gelooft echter dat een heroverweging mogelijk is welke kan leiden tot een terugkeer van Kroes bij Ajax in welke vorm en onder welke voorwaarden dan ook.

RvC-voorzitter Van Praag was begin deze maand duidelijk. Kroes werd per direct geschorst als algemeen directeur en de samenwerking moest permanent beëindigd worden. Eerder deze week herhaalde Van Praag andermaal dat er voor Kroes geen weg meer terug is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de brief aan de leden laat de bestuursraad weten een gesprek te hebben gevoerd met Ajax om 'kennis te kunnen nemen van de afwegingen die hebben geleid tot het ferme voorgenomen besluit'. Ook sprak de bestuursraad met Kroes zelf. "De bestuursraad is zich zeer zeker bewust van de bestuurlijke regels en de complexiteit aangezien Ajax een beursgenoteerde onderneming is", valt er verder in de brief te lezen.

Tot een gesprek met de Raad van Commissarissen kwam het niet. "De bestuursraad heeft tevergeefs op verschillende manieren getracht op korte termijn een gesprek te arrangeren."

Ajax belegt op dinsdag 21 mei van dit jaar een Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders. Tijdens deze bijeenkomst staan er twee hoofdpunten op de agenda: de uitkomsten van het KPMG-onderzoek naar Sven Mislintat, maar ook het voorgenomen ontslag van de geschorste algemeen directeur Kroes.

Daar wil de bestuursraad niet op wachten. "Aangezien voor Ajax de belangrijkste voetbalweken aanbreken, zowel binnen maar vooral ook buiten het veld", staat in de brief. "De bestuursraad roept de Raad van Commissarissen dan ook op om toch echt komende week met elkaar te kijken wat er nodig is om tot een heroverweging te komen die het belang van Ajax dient."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties