Beste speler Keuken Kampioen Divisie vertrekt voor drie jaar naar Duitsland

Walid Ould-Chikh staat op het punt om zijn loopbaan te gaan vervolgen in Duitsland, zo meldt Voetbal International dinsdag. De 24-jarige middenvelder komt over van FC Volendam en gaat zijn handtekening onder een driejarig contract zetten bij Eintracht Braunschweig.

Ould-Chikh werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot beste speler van de Keuken Kampioen Divisie. Op huurbasis kwam de middenvelder uit voor Roda JC, dat wél de play-offs haalde maar het uiteindelijk niet tot de Eredivisie wist te schoppen.

Nu is Eintracht Braunschweig zeer dicht bij een akkoord met Volendam en alleen de medische keuring scheidt Ould-Chikh momenteel nog van een definitieve overstap. Dinsdagavond vinden de medische tests plaats.

In Volendam beschikte Ould-Chikh nog over een verbintenis die doorliep tot medio 2025, dus de kans is groot dat de club een transfersom heeft ontvangen van Eintracht Braunschweig. Welk bedrag er precies met de deal gemoeid is, is niet bekend.

Bij zijn nieuwe werkgever, die zijn competitiewedstrijden afwerkt in de 2. Bundesliga, komt Ould-Chikh onder meer samen te spelen met voormalig Feyenoorder Christian Conteh.

Afgelopen seizoen was de aanvallende middenvelder goed voor liefst twaalf goals en acht assists in het shirt van Roda JC. Na het seizoen gaf hij bij Volendam aan graag een stap hogerop te maken en de club toonde zich bereid mee te werken aan een vertrek.

Eerder meldde VI al dat Ould-Chikh kon rekenen op de interesse van vijf Eredivisie-clubs, CD Castellón en 1. FC Magdeburg.