Beste Eredivisie-scheidsrechter seizoen 2022/23 gekozen: ‘Niet arrogant’

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 09:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:39

Danny Makkelie heeft op het hoofdkwartier van de KNVB in Zeist de ’Gouden Kaart’ ontvangen. Uit handen van Ben Wijnstekers, voormalig aanvoerder van het Nederlands elftal, kreeg de veertigjarige arbiter de prijs die hoort bij zijn uitverkiezing tot beste scheidsrechter van de Eredivisie in het seizoen 2022/2023.

Makkelie werd door een jury van 35 oud-internationals van Oranje verkozen tot beste scheidsrechter van het afgelopen Eredivisie-seizoen. Wijnstekers sprak Makkelie namens de jury op Zeist toe. “We weten dat je internationaal geweldig presteert, je hebt een mooi WK achter de rug en een jaar geleden was je ook al door onze jury van Oranje-internationals met overweldigende meerderheid gekozen tot de allerbeste”, zei het clubicoon van Feyenoord.

“Maar wat ik het meeste aan jou waardeer is dat je geweldig tussen de voetballers op het veld staat”, vervolgde Wijnstekers. “Als speler vond ik het vroeger prachtig als een arbiter niet arrogant was en ik wat tegen hem kon zeggen in de wedstrijd. Jij staat dicht bij de spelers en daarom verdien je hun respect.”

Makkelie toonde zich enigszins verrast en verguld toen hij de prijs in ontvangst nam. De arbiter noemde de uitverkiezing een stimulans voor zijn hele team (assistenten) om ook dit jaar ‘weer te schitteren in topwedstrijden’. Makkelie vindt zijn uitverkiezing ook een geweldig moment voor de door hem ondersteunde campagne van de KNVB en ARAG om duizenden nieuwe, jonge scheidsrechters te werven en op te leiden. “Het kan tot schitterende dingen leiden, dat maak ik zelf nu mee in mijn loopbaan”, liet hij weten.

Makkelie debuteerde veertien jaar geleden in de Eredivisie en combineert zijn carrière als scheidsrechter al vele jaren met een baan bij de Nationale Politie. In januari 2011 werd hij de jongste FIFA-scheidsrechter van Nederland die internationaal mocht fluiten. Inmiddels heeft Makkelie een groot aantal topwedstrijden en EK's en WK's achter zijn naam staan.