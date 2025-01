Besiktas overleeft turbulente slotfase en doet prima zaken in de Süper Lig

Besiktas heeft zaterdag eenvoudig afgerekend met laagvlieger Bodrumspor. Cher Ndour en Ciro Immobile zorgden voor een 2-0 ruststand. In blessuretijd kwamen de bezoekers terug tot 2-1, maar Besiktas hield in het restant stand. Besiktas stijgt naar de vijfde plaats in de Süper Lig.

Bijzonderheden:

Besiktas maakte zijn favorietenrol tegen de degradatiekandidaat waar, al kreeg het wel een tegenvaller te verwerken met het geblesseerd uitvallen van Gedson Fernandes. De voorsprong voor Besiktas volgde even later. Een uitstekende voorzet van Rafa Silva belandde precies goed voor Ndour, die tegendraads raak kopte: 1-0.

Vijf minuten voor rust gaf Bodrumspor opnieuw veel te veel ruimte weg aan de rechterkant van het veld. Onur Bulut dook het gat in en gaf Immobile een bijna niet te missen kans bij de tweede paal: 2-0.

Bodrumspor probeerde het na rust nog wel en leek even op 2-1 te komen, maar de treffer van Taulant Seferi werd geannuleerd wegens buitenspel. Vlak voor tijd zag Zdravko Dimitrov zijn poging bovendien knap gekeerd worden door Besiktas-goalie Mert Günok.

Toch slaagde de ploeg erin om vlak voor tijd op 2-1 te komen, via een vallende kopbal van George Puscas. Diezelfde Puscas had vlak voor tijd ook nog de gelijkmaker op zijn hoofd, maar de Roemeen kopte net naast.