Besiktas loopt voor de achttiende keer dit seizoen averij op

Besiktas heeft zaterdagavond opnieuw punten laten liggen in de Süper Lig. In eigen huis genoten de Zwarte Adelaars tegen Samsunspor halverwege nog wel een 1-0 voorsprong, maar in de tweede helft kwamen de bezoekers langszij: 1-1. Ondanks het puntenverlies behoudt Besiktas de vierde positie, die aan het einde van het seizoen recht zou geven op een plek in de voorronde van de Conference League.

Besiktas - Samsunspor 1-1

Met Rick van Drongelen in de basis kwam Samsunspor na achttien minuten op een 1-0 achterstand. Semih Kiliçsoy maakte in de zestien ruimte voor het schot en schoot raak in de linkerhoek. Zeker in de eerste helft bleef Besiktas de bovenliggende partij, maar het veldoverwicht leidde niet tot een extra doelpunt. In de tweede helft kwam Samsunspor beter in de wedstrijd en werd de gelijkmaker gevonden. Na ruim een uur spelen zette Emre Kilinc op aangeven van Kingsley Schindler de 1-1 eindstand op het scorebord.