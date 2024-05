Besiktas kan seizoen kleur geven met eerste bekerfinale sinds 2020/21

Besiktas heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de finale van Turkse beker. In eigen huis werd ternauwernood afgerekend met MKE Ankaragücü: 1-0. Gemakkelijk ging het niet voor de ploeg uit Istanboel, die zich op 23 mei mag gaan melden voor de eindstrijd.

Het heenduel tussen beide ploegen in Ankara eindigde op 23 april in een 0-0 gelijkspel. Besiktas kwam destijds goed weg, daar Ankaragücü een doelpunt afgekeurd zag worden en vanuit kansrijke positie faalde. Besiktas creëerde maar weinig in die wedstrijd.

De return in Istanboel is de laatste kans voor de Zwarte Adelaars om nog wat kleur aan het seizoen te geven, daar in de competitie momenteel de vijfde plek wordt bezet.

Besiktas begon het duel met twee voormalig Eredivisionisten. Ex-AZ'er Jonas Svensson startte als rechtsachter, terwijl voormalig Vitesse-aanvaller Milot Rashica als linksbuiten geposteerd stond.

Lang bleef de ban ongebroken. Daar kwam pas in minuut zeventig verandering in. Ernest Muçi profiteerde optimaal van geklungel achterin bij Ankaragücü en schoot hard raak: 1-0. Doelman Ertaç Özbir ging overigens niet volledig vrijuit.

Ankaragücü kwam de tegentreffer, ondanks zeven minuten aan blessuretijd, niet meer te boven en dus was Besiktas over twee duels met één doelpunt de betere ploeg. De formatie van Serdar Topraktepe mag zich daarom gaan opmaken voor de finale.

Daarin neemt het het op tegen Trabzonspor of Fatih Karagümrük. Die twee teams komen woensdag tegen elkaar in actie. Het heenduel eindigde in een 3-2 zege voor Trabzonspor.

