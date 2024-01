Besiktas is de houding van NAC beu: soap rond Van Gastel krijgt nieuwe wending

Besiktas heeft een officieel bod gedaan op NAC Breda-trainer Jean-Paul van Gastel, zo meldt Voetbal International. De Bredanaars willen hun oefenmeester niet laten gaan en die houding werkt de Turkse topclub ‘op de zenuwen’, zo klinkt het. Besiktas is dat zat en heeft daarom een take it or leave it-bod gedaan: NAC heeft tot woensdagavond laat om te reageren.

Giovanni van Bronckhorst staat op het punt om de hoofdtrainer van Besiktas te worden, maar wil het avontuur alleen aangaan als hij Van Gastel kan meenemen. De Turkse topclub doet er daarom alles aan om dat te realiseren. Besiktas wil Gio namelijk op korte termijn presenteren.

“Besiktas zou een bod aan NAC gedaan hebben om het plotselinge vertrek van Van Gastel financieel te compenseren en aan de wensen van de beoogde nieuwe hoofdtrainer te voldoen”, schrijft VI. Van Gastel is al akkoord met de Turken en wil de overstap dolgraag maken. De trainer kan zich financieel ‘gigantisch’ verbeteren.

Van Gastel is echter afhankelijk van NAC, dat hem niet wil laten gaan met het oog op de sportieve ambities van de ploeg in de tweede seizoenshelft. De huidige nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie liet daarom dinsdagavond al weten dat het niet bereid is om de trainer te laten vertrekken.

“Onder de huidige omstandigheden kan er geen sprake van zijn dat we onze niet zo lang geleden aangestelde hoofdcoach laten vertrekken”, aldus NAC.

“Over onze ambities en de belangrijke rol van Jean-Paul daarin zijn we over en weer heel duidelijk geweest. Daar kan geen enkel misverstand over bestaan. Jean-Paul kan op dit moment niet weg bij ons. Dat hebben we zijn zaakwaarnemer ook laten weten.”

Van Bronckhorst en Van Gastel werkten in het verleden jarenlang samen bij Feyenoord en Guangzhou City. Van Gastel zwaait pas sinds eind september de scepter in Breda. De trainer staat na veertien wedstrijden op zeven overwinningen, drie remises en vier nederlagen.

