Besiktas boekt zesde zege in de Süper Lig en lijkt klaar voor Olympique Lyon

Besiktas heeft uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Konyaspor. Ciro Immobile en Rafa Silva waren nog voor rust trefzeker voor Besiktas, dat met een minder wedstrijd gespeeld, vijf punten minder heeft dan koploper Galatasaray.

Bijzonderheden:

Besiktas liet in de eerste helft bij vlagen aardig veldspel zien tegen Konyaspor, was Riechedly Bazoer andermaal verzekerd was van een basisplaats. Veel verder dan enkele hoekschoppen kwam Besiktas lange tijd niet, maar daar kwam verandering in toen Nikola Boranijasevic een overtreding beging.

De Servische rechtsback van Konyaspor moest zijn actie bekopen met een strafschop, die door Immobile werd binnengeschoten: 1-0. De bezoekers wisten in aanvallend opzicht weinig klaar te spelen, dus probeerde de ploeg het maar met afstandsschoten. Zowel Bazoer als Yusuf Erdogan miste.

Op slag van rust maakte Rafa Silva de tweede treffer voor Besiktas. De Portugees zag Konyaspor slordig opbouwen en rondde na een kort passje van dichtbij af: 2-0. Na rust kwam de zege niet meer in gevaar, en dus kent Besiktas een prima voorbereiding op de loodzware uitduels komende week, tegen Olympique Lyon en Galatasaray.