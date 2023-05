Beschamende beelden: selectie PSG wordt na titel opgewacht door drie fans

Zondag, 28 mei 2023 om 12:54 • Guy Habets

De selectie van Paris Saint-Germain is in de nacht van zaterdag op zondag niet bepaald hartelijk ontvangen in de Franse hoofdstad. Na het binnenhalen van de Franse landstitel op bezoek bij Strasbourg (1-1) vlogen spelers en staf terug naar Parijs, waar niet minder dan drie fans op het vliegveld stonden te wachten om hun helden te zien.

Op de beelden is te zien hoe de spelers en staf van Paris Saint-Germain met hun koffers het vliegveld verlaten, waar achter dranghekken drie fans staan. Zij hopen hun helden te kunnen feliciteren met de behaalde landstitel en uiteindelijk melden zich met Juan Bernat en Danilo Pereira twee spelers voor foto's en handtekeningen. De overige spelers lopen meteen door naar de gereedstaande auto's. Dat er geen sprake is van groot feest, is gezien de ontwikkelingen van de laatste weken logisch.

?? Un retour en catimini... Après son onzième titre historique, le PSG a été accueilli à l'aéroport par... seulement trois supporters. pic.twitter.com/9UpEqjseXb — RMC Sport (@RMCsport) May 28, 2023

Fans van PSG zijn bijvoorbeeld niet blij met Lionel Messi, die volgens hen niet genoeg inzet toont, en ook is de toekomst van trainer Christophe Galtier onzeker. Die sloeg op de persconferentie na het behalen van de landstitel nog terug naar de pers. "Oké, schrijf maar wat jullie willen. Ondanks al die analyses, de vervelende reacties en het gebrek aan respect, is er een groot verschil tussen wat de media zeggen en wat ik heb meegemaakt met mijn team. Jullie zijn hard voor me geweest, maar uiteindelijk ben ik wel kampioen van Frankrijk en hebben we de Supercup gewonnen"

Paris Saint-Germain wist zich zaterdagavond met een 1-1 gelijkspel tegen Strasbourg voor de elfde keer in de clubgeschiedenis tot landskampioen van Frankrijk te kronen. De Parijzenaren speelden ongeïnspireerd en Messi was nagenoeg onzichtbaar. De Argentijnse sterspeler zette de ploeg van Galtier met een klein uur op de klok wel op voorsprong en die goal bleek uiteindelijk cruciaal. De gelijkmaker van Kevin Gameiro, die tien minuten voor tijd doel trof, bracht het landskampioenschap voor les Parisiens niet meer in gevaar.