Bernard Schuiteman tekent uur na ontslagbericht FC Den Bosch in de Eredivisie

RKC Waalwijk is inderdaad de nieuwe club van Bernard Schuiteman. Dat laat de huidige nummer zeventien van de Eredivisie woensdag weten via de officiële kanalen, slechts een uur na het persbericht van FC Den Bosch.

Woensdagmiddag bracht Den Bosch naar buiten dat de club per direct afscheid heeft genomen van Schuiteman, omdat hij definitief naar een ‘directe concurrent’ zou vertrekken. De betreffende club werd echter niet genoemd. Slechts zestig minuten later maakt RKC zijn komst bekend.

Schuiteman neemt aan het einde van dit seizoen het stokje over van technisch directeur Mo Allach, die na vijf seizoenen naar FC Groningen vertrekt. Den Bosch ziet RKC dus als ‘directe concurrent’, waardoor hij nu al is vertrokken.

In Stadion De Vliert had Schuiteman nog een contract tot medio 2026, maar afgelopen week werd al duidelijk dat hij Den Bosch na dit seizoen zou verlaten. Tot die tijd zou Schuiteman nog diverse werkzaamheden afronden.

Schuiteman heeft zin in zijn start in het Mandemakers Stadion, zo laat hij weten via de clubwebsite. “RKC Waalwijk is een club met een duidelijke identiteit en een sterke regionale binding.”

“Er ligt een stevig fundament waar ik met veel energie en toewijding op wil voortbouwen. Ik kijk ernaar uit om samen met de mensen binnen en rondom de club te werken aan een succesvolle toekomst”, aldus Schuiteman.

De Gelderse Schuiteman was bijna een jaar in dienst bij Den Bosch. Eerder werkte hij onder andere als scout voor Feyenoord, Wolverhampton Wanderers en Manchester United.