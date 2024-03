Bergwijn lovend over slechts één Ajax-speler na gelijkspel tegen Sparta

Steven Bergwijn was na afloop van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam uiterst kritisch op het spel van zijn ploeg, zo was te merken voor de camera’s van ESPN. De aanvoerder van Ajax was slechts lovend over één speler aan de kant van de Amsterdammers: nota bene basisdebutant Mika Godts.

De linksbuiten van Ajax maakte tegen Sparta zijn rentree binnen de lijnen, nadat een hamstringblessure hem enkele weken aan de kant hield. Bergwijn drukte meteen zijn stempel op de wedstrijd, door de late 2-2 binnen te tikken en zo een punt te redden voor de Amsterdammers.

Steven Bergwijn bezorgt Ajax bij zijn rentree een punt op bezoek bij Sparta ???#spaaja — ESPN NL (@ESPNnl) March 17, 2024

Na afloop verscheen Bergwijn voor de camera’s van ESPN. “"Het klopt dat weinig mensen van ons in de zestien van Sparta kwamen in de eerste helft", opent Bergwijn. “In de rust vertelden de Ajax-spelers tegen elkaar dat ze scherper moesten zijn voor het doel.”

Over Godts was Bergwijn wel erg te spreken. De achttienjarige Belg kreeg dit seizoen te kampen met een zware …blessure, maar is nu weer helemaal terug. Na enkele goede optredens namens Jong Ajax, mocht Godts het nu vanaf het begin laten zien in het eerste.

"Mika had echt een paar geweldige acties. Als we scherper waren geweest, hadden we nog een of twee extra goals kunnen maken”, aldus Bergwijn, die eveneens blij was om weer op het veld te staan en belangrijk te zijn voor zijn ploeg.

“Ik kwam voor mijn man en ik zag het een beetje aankomen", zo beschrijft Bergwijn zijn doelpunt. "Vaak slaap ik een beetje op zulke momenten en dat is iets waar ik aan werk. Maar vandaag viel die gelukkig goed."

Ook trainer John van ‘t Schip was te spreken over het optreden van Godts. “"Hij heeft een heel goede wedstrijd gespeeld. Hij had heel veel dreiging vanaf links. In de eerste helft was hij onze gevaarlijkste man. Hij heeft al vijftien minuten langer gespeeld dan voorzien”, aldus een tevreden trainer.

