Bergwijn kiest bij Al-Ittihad voor totaal ander rugnummer dan bij Ajax

Steven Bergwijn is definitief speler van Al-Itthad, zo meldt de club donderdag via de officiële kanalen. Ajax bevestigde al eerder de overstap van de buitenspeler naar de club uit Saudi-Arabië, waar hij zijn handtekening onder een driejarige verbintenis heeft gezet.

De Amsterdamse club ontvangt een vast bedrag van minstens 21 miljoen euro, dat door middel van bonussen kan oplopen tot 25 miljoen euro. In drie jaar tijd gaat Bergwijn zelf volgens De Telegraaf circa 27 miljoen euro netto verdienen.

Bij Ittihad is hij teamgenoot van onder meer Karim Benzema en N'Golo Kanté geworden. Een transfer van Bergwijn hing al de gehele Amsterdamse transferzomer in de lucht. Ajax wilde graag van zijn voormalig aanvoerder af, daar zijn vertrek het broodnodige geld in het laatje kon brengen.

Waar Bergwijn bij Ajax nog speelde met rugnummer 7, gaat hij in Saudi-Arabië met een heel ander nummer spelen: 34. Hoewel hij nog geen officiële verklaring heeft gegeven, heeft hij ongetwijfeld als eerbetoon aan Abdelhak Nouri voor 34 gekozen.

Via de officiële kanalen laat Bergwijn weten dat hij dankbaar is voor het warme welkom van de fans op social media. Hij geeft verder aan ernaar uit te kijken in het Al-Jawhara Stadion te spelen en zijn ploeggenoten te leren kennen.

Eerder wenste technisch directeur Alex Kroes de vleugelspits al veel succes. “Wij hebben onze aanvoerder van vorig seizoen veel succes gewenst in de volgende fase van zijn carrière.”

“Steven en Ajax hebben er geen geheim van gemaakt dat hij, als er een goed bod uit het buitenland zou komen, de stap zou zetten. Dat is op het laatste moment gebeurd”, aldus Kroes.